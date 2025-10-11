معاون شهردار تهران با اشاره به آخرین وضعیت میدان جی گفت: این میدان تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی ظهر امروز- ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و برخی مسئولان شهری و راهور در میدان فتح برگزار شد. 

در این مراسم عباس شعبانی، معاون فنی عمران شهرداری تهران اظهار کرد: به خاطر خصوصیتی که پروژه میدان فتح دارد نمی‌توان همه محور‌ها را همزمان افتتاح کرد و باید گام به گام به بهره برداری برسند. 

وی با بیان اینکه امروز چهارمین مرحله افتتاح میدان فتح در حال برگزاری است، ادامه داد: دو مرحله دیگر آن تا ماه آینده بازگشایی خواهد شد. به طوری که میدان فتح در آبان ماه به صورت کامل در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. 

شعبانی با اشاره به اهمیت فاز چهارم پروژه میدان فتح خاطرنشان کرد: فاز شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی در این مرحله زیر بار ترافیکی رفت و این محور بدون هیچ مسیر اضافه‌ای به شهروندان خدمت رسانی می‌کند. 

معاون شهردار تهران با اشاره به آخرین وضعیت میدان جی هم گفت: این میدان تا پایان سال افتتاح خواهد شد. با این اتفاق اتصال به میدان فتح و رینگ بزرگراه یادگار امام تا جنوب کامل می‌شود.

در ادامه مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران با بیان اینکه امروز مرحله چهارم پروژه میدان فتح به بهره برداری رسید، تصریح کرد: بعد از دسترسی غرب به سمت شمال، غرب به سمت جنوب و جنوب به سمت شمال، امروز دسترسی شمال به جنوب آیت‌الله سعیدی برقرار شد. 

وی با تاکید بر اینکه تنها ۲ حرکت ترافیکی دیگر در اینجا باقی مانده تا پروژه میدان فتح به صورت کامل به اتمام برسد، عنوان کرد: دو حرکت جنوب به غرب و غرب به غرب نیز تا ماه آینده تکمیل خواهد شد. با این دو حرکت ۶ حرکت ترافیکی میدان فتح مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و عملا یک تقاطع ۳ سطحی کامل را خواهیم داشت. 

صداقتی گفت: این پروژه قسمتی از شاخه غربی پروژه یادگار امام است که در میدان جی حدفاصل جی تا فتح و در ادامه پروژه بروجردی است که رینگ غرب تهران را تکمیل می‌کند. 

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تصریح کرد: در فصل پاییز یکی دیگر از پروژه‌های کلان دوره ششم مدیریت شهری که پروژه شهید شوشتری است را در فاز اول به طول ۹.۲ کیلومتر بازگشایی می‌کنیم.

منبع: شهر

برچسب ها: بزرگراه آیت الله سعیدی ، شهرداری تهران
