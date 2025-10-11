مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل) قهرمانی کشور به مدت ۲ روز در بابلسر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل قهرمانی کشور) با شرکت ۹۵ دستگاه اتومبیل از ۱۵ استان کشور در ۵ کلاس شامل ۴ کلاس برای آقایان و  ۱ کلاس برای بانوان و همچنین ۱ کلاس برای ماشین‌های موریک برپا شد.

از این مسابقات مهیج و دیدنی که در سطح قابل قبول و به شکل مطلوبی انجام شد، ۲ هزار تماشاگر مشتاق دیدن کردند.

پازند مهر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بریمانی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، میرقاسم‌پور معاون سیاسی امنیتی فرماندار بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر، مقدس‌زاده بخشدار رودبست، قاسم زاده شهردار بابلسر و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان از این مسابقات بازدید و جوایز نفرات برتر را اهدا کردند.

مرحله نخست مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل) قهرمانی کشور در پیست تخصصی آفرود و موتورکراس شهرستان رودسر استان گیلان برگزار شد و با برپایی ۲ مرحله به پایان می‌رسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسابقات اتومبیلرانی ، آفرود سواری
خبرهای مرتبط
برگزاری مسابقات اتومبیلرانی در محمودآباد
برگزاری مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی مازندران
قهرمانی اتومبیلران محمودآبادی در مسابقات آزاد درگ گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده کندوان یک‌طرفه شد
مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود قهرمانی کشور در بابلسر + فیلم
آخرین اخبار
جاده کندوان یک‌طرفه شد
مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود قهرمانی کشور در بابلسر + فیلم
جاده‌های مازندران ایمن‌تر شد؛ اجرای روکش آسفالت و لکه گیری در راه‌ها
آغاز پیش‌ ثبت‌ نام حج تمتع از فردا در مازندران
توقف فعالیت یک واحد معدنی به‌دلیل آلوده کردن رودخانه چالوس
شگفتی سازی‌ ام کی ان گلوگاه در جام حذفی فوتبال کشور