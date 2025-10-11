مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل) قهرمانی کشور به مدت ۲ روز در بابلسر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل قهرمانی کشور) با شرکت ۹۵ دستگاه اتومبیل از ۱۵ استان کشور در ۵ کلاس شامل ۴ کلاس برای آقایان و ۱ کلاس برای بانوان و همچنین ۱ کلاس برای ماشین‌های موریک برپا شد.

از این مسابقات مهیج و دیدنی که در سطح قابل قبول و به شکل مطلوبی انجام شد، ۲ هزار تماشاگر مشتاق دیدن کردند.

پازند مهر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بریمانی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، میرقاسم‌پور معاون سیاسی امنیتی فرماندار بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر بابلسر، مقدس‌زاده بخشدار رودبست، قاسم زاده شهردار بابلسر و ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان از این مسابقات بازدید و جوایز نفرات برتر را اهدا کردند.

مرحله نخست مسابقات اتومبیلرانی آفرود (دو دیفرانسیل) قهرمانی کشور در پیست تخصصی آفرود و موتورکراس شهرستان رودسر استان گیلان برگزار شد و با برپایی ۲ مرحله به پایان می‌رسد.