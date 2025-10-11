پرنده مطلق، معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌و‌گو با رسانه ملی، از ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار در نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اقدام به معنای عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی از مرز ۲۰۰۰ مگاوات است و ما می‌توانیم در هفته‌های آتی این عدد را به سقف‌های جدیدی ارتقا دهیم.

مطلق ادامه داد: در این مرحله، ۱۲ استان کشور به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی جدید مجهز شدند که از این میزان، ۲۲ مگاوات به نیروگاه‌های مقیاس کوچک اختصاص دارد که به شبکه سراسری متصل شده است. انتظار می‌رود این ظرفیت همچنان در ماه‌های آتی افزایش یابد.

او با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در این حوزه گفت: امروز با ظرفیت‌های جدیدی در مدار قرار گرفته مواجه هستیم که در گذشته کمتر به این اعداد اشاره می‌شد. به عنوان مثال، در هفته جاری یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی در منطقه آذربایجان وارد مدار شد که نصب آن در یک بازه زمانی تقریباً پنج ماهه انجام شده است.

معاون ساتبا افزود: در سال‌های ۱۴۰۲، به طور میانگین، هر سال فقط قادر به راه‌اندازی نیروگاه‌های ۱۰۰ مگاواتی در کل کشور بودیم. اما امروز در آذربایجان شرقی تنها یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی و یک نیروگاه ۱۲ مگاواتی به مدار وارد شده است.

مطلق با ابراز امیدواری از ادامه این روند مثبت، تأکید کرد که ظرفیت‌های جدید تجدیدپذیر می‌تواند به تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک کند.