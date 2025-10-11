معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «طاها» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید مالک حسینی» با اشاره به «نشست هم‌اندیشی راهبری رسمی طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک پوشاک» که امروز – شنبه نوزدهم مهر ماه - با حضور وزرای «تعاون کار و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی» و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به میزبانی بانک تجارت برگزار می‌شود، گفت: پوشاک یکی از پیشران‌های اشتغال کشور است. 

وی تاکید کرد: بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، با مشکلاتی نظیر اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی مواجه هستند. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار کرد: بر اساس ماده ۶ قانون برنامه هفتم، مسئولیت راهبری این حوزه‌ها با نگاه اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

حسینی با بیان این که در سه سال گذشته، بیش از ۱۶۵ هزار فقره تسهیلات برای فعالان حوزه پوشاک پرداخت شده است، اظهارکرد: سال گذشته، ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در فروردین امسال، پس از ۸۹ نشست شورای عالی اشتغال، تصویب و ابلاغ شد. این طرح از امروز در رسته‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی گیاهان دارویی و به طور ویژه در پوشاک اجرا خواهد شد.

هدف طاها؛ ارتقای بهره‌وری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که هم‌افزایی میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند، اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال است.

وی مهم‌ترین شریک راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و تصریح کرد: دفتر ویژه پوشاک معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و همچنین وزارت اقتصاد و نظام بانکی، از جمله نهاد‌های همکار ما در اجرای طرح طا‌ها هستند.

حسینی ادامه داد: در این چارچوب، برای تامین مالی بنگاه‌های خرد در قالب «برات الکترونیکی» و با همکاری بانک تجارت، امکان تامین مواد اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به صورت اعتباری فراهم شده است. تولیدکنندگان هر چهار ماه یک بار تصفیه مالی انجام داده و اعتبار جدید دریافت می‌کنند. این طرح به‌صورت آزمایشی در روستای لتگاه همدان – قطب جوراب‌بافی ایران – اجرا شده و بیش از ۱۰۰ نفر تاکنون از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبادل نظر
