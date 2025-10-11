باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:در بازار اقتصادی ایران، عوامل متعددی وجود دارند که بر قیمتها تأثیر میگذارند. اما به نظر میرسد که اصل ماجرا به عرضه و تقاضا برمیگردد و مسائل دیگر بیشتر جنبه تاکتیکی دارند.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی تأثیرات کوتاهمدتی دارند، با گفتگو و کارهای تاکتیکی، میتوان بازار را تحت تأثیر قرار داد، اما این تأثیرات معمولاً پایدار نیستند.
او بیان کرد:با نگاهی به وضعیت کلی بازار، میتوان دید که تحولات قیمت دلار در ایران به میزان رشد نقدینگی و تورم مرتبط است. در حال حاضر، رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد و تورم حدود ۴۵ درصد است که اعداد قابل توجهی به شمار میآیند.
لیلاز اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی به اندازه کافی درآمدهای ارزی برای پوشش نیازهای کشور دارد، اما رشد نقدینگی و تورم هنوز بالا است. حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی غیر نفتی در شش تا هفت سال گذشته به بازار برنگشته و این موضوع به چالشهای جدی در بازار منجر شده است.
وی افزود: تولیدکنندگان کوچک با مشکلاتی در تأمین ارز مواجهاند. اگر تعهد ارزی رفع نشود، بانک مرکزی با مشکلات جدی روبرو میشود. این شرایط نشاندهنده وجود مشکلاتی در سیستمهای نظارتی و بازرسی است.