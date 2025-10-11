باشگاه خبرنگاران جوان - شهر شیراز از معدود شهر‌هایی در جهان است که از دیرباز با قرآن و هنر کتابت قرآن عجین بوده است.

نقل است که حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ علیه السلام (قرن سوم) خود از کاتبان وحی بوده است و در دوران حیات خود بار‌ها قرآن را کتابت فرموده‌اند.

در دوره اسلامی، شیراز به ویژه در دوران آل بویه و زندیه و همچنین در عصر صفویه و قاجاریه، به یکی از مراکز مهم خوشنویسی و کتابت نُسَخ خطی، از جمله قرآن، تبدیل شد. کاتبانی که در شیراز به کتابت قرآن مشغول بودند، به نوعی ادامه دهنده راه همان «کاتبان وحی» اولیه محسوب می‌شدند و کارشان از قداست بالایی برخوردار بود.

همچنین باید به نقش و تاثیر ابن مقله شیرازی - ابوعلی محمد بن علی- (قرن چهارم) اشاره کرد، چرا که او زیربنای بصری بسیاری از نسخه‌های خطی قرآن را فراهم آورد. نسبت اصلی ابن مقله شیرازی به قرآن از طریق تنظیم و استانداردسازی خط “نسخ” است، خط نسخ به دلیل وضوح، خوانایی بالا و فاصله مناسب بین کلمات، به تدریج به خط اصلی و غالب برای کتابت مصاحف (نسخه‌های خطی قرآن کریم) تبدیل شد.

وجود نماد‌های قرآنی مانند دروازه قرآن (قرن چهارم) و همچنین دارالمصحف (قرن هشتم) در مسجد جامع عتیق برای نگهداری و کتابت قرآن و بسیاری از کتیبه‌های قرآنی نصب شده در مساجد قدیمی شیراز حاکی از عشق و علاقه وافر مردمان این دیار به کلام وحی و قرآن بوده است.

قراردادن مصحف سنگی (قرن هشتم) موسوم به قرآن هفده منی (شصت کیلوگرمی) در اتاقک فوقانی دروازه قرآن و اعتقاد مردم به متبرک شدن و برکت دهی به شهر و مسافران در صورت عبور از دروازه قرآن از جمله باور‌ها عمومی مردم و حاکی از اعتقاد عمیق آنان بوده است.

موید همه‌ی این توصیفات ظهور و درخشش شاعری در تراز جهانی و صاحب سبک و عمیق، چون حافظ شیرازی است که تعابیر ذیل از رهبری انقلاب در خصوص ایشان بسیار شنیدنی و قابل تامل است.

بدون شک حافظ درخشان‌ترین ستاره فرهنگ فارسی است: در طول این چند قرن تا امروز هیچ شاعری به قدر حافظ در اعماق و زوایای ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده است.

قرآن درس همیشگی زندگی انسان است و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است … پس محتوای شعر حافظ آنجا که از جنبه‌ی شعری محض خارج می‌شود و قدم در وادی بیان معارف و اخلاقیات می‌گذارد، یک گنجینه و ذخیره است برای ملت امروز ما و نسل‌های آینده …، چون معارف والای انسانی مرز نمی‌شناسد.

معروف‌ترین و محبوب‌ترین شاعر کشور، یعنی حافظ شیرازی، حافظ قرآن است که «قرآن ز بَر بخواند با چَارده روایت». این شاعر غزلسرای شیرین‌سخن و رِند، قرآن را با چهارده روایت، با چهارده اختلاف قرائت حفظ بوده. در این اختلاف قرائت‌هایی که میخوانند، ما کمتر قاری‌ای دیده‌ایم که مسلّط باشد به قرائت هفت قاریِ معروف تاریخ که هر کدام دو راوی دارند که می‌شود چهارده روایت. بعد هم می‌گوید: «هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم»؛ یعنی شعرش هم مال قرآن است، هنرش هم مال قرآن است، معرفتش هم مال قرآن است، عرفانش هم مال قرآن است، رِندی‌اش هم مال قرآن است؛ همه‌چیز را از قرآن دارد. تلفیق از این زیباتر که دین و هنر این‌جور با هم مخلوط بشوند و تلفیق بشوند؟

عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت

بیستم مهرماه هر سال بهانه‌ای برای یادآوری اندیشه‌ها و مکتب عرفانی و قرآنی این شاعر هویت ساز است، چرا که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است وشعر او بخشی از هویت ملی و مذهبی ما ایرانیان است.

منبع: حوزه هنری فارس