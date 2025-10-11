در ۶ ماه نخست سال گذشته، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید و با رشد ۱۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل تر، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ صادرات کشور ثبت شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماه نخست سال گذشته، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید یعنی از نظر ارزشی تقریبا برابر با سال قبل، اما از نظر وزنی ۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. 

وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده است گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل توجهی یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بود و با برنامه‌ریزی‌های در حال اجرا، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شود یا افزایش یابد.

