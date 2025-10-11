باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از پروژه‌های شهرستان الیگودرز با اشاره به بازدید امروز استاندار و اعضای کمیسیون عمران مجلس از تصمیمات جدید وزارتخانه برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیربنایی استان خبر داد.

او گفت: در این بازدید تصمیمات خوبی برای راه الیگودرز به داران اصفهان، پروژه راه‌آهن، راه‌های روستایی و همچنین کمربندی دورود گرفته شد. امیدواریم این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی شوند.

افزایش دوبرابری اعتبار راه‌آهن دورود–خرم‌آباد

بازوند در توضیح وضعیت پروژه راه‌آهن لرستان، از تخصیص اعتبار ویژه خبر داد و اظهار کرد:مبلغی برای این پروژه در نظر گرفته‌ایم که دوبرابر سال قبل است و در حال تزریق این منابع هستیم. ازآنجاکه این اعتبار از محل اجازه مقام معظم رهبری است، باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأیید نهایی شود.

وی تأکید کرد: همان‌طور که در سفر قبلی قول دادم، پیگیر هستیم که با تزریق اعتبار دوبرابری، این پروژه مهم را به‌طورجدی پیش ببریم.

بودجه ۱۴۰۵؛ فرصتی تازه برای توسعه لرستان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید کمیسیون عمران مجلس از استان، این اقدام را زمینه‌ساز افزایش سهم لرستان در بودجه سال آینده دانست و گفت:این بازدیدها در آستانه تدوین بودجه سال آینده، نقطه عطفی برای استان لرستان است. دیدن نقاط ضعف و نیازمندی‌های استان، قطعاً در میزان بودجه تخصیصی سال آینده تأثیرگذار خواهد بود و همه تلاش خود را برای کسب حداکثر بودجه از دولت به کار خواهیم بست.

بازوند همچنین با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاران غیردولتی افزود:به بودجه‌های دولتی اکتفا نمی‌کنیم. آنچه می‌تواند استان را متحول کند، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند که با اقدامات همکارانم در استان، زمینه برای حضور آنان فراهم می‌شود.

اعتبارات تازه برای پروژه‌های راهی لرستان

او درباره سایر پروژه‌های در دست اجرا نیز گفت:مقرر شد برای تکمیل یک بخش ۱۴ کیلومتری، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از سوی این معاونت تأمین شود و مابقی هزینه توسط حوزه راهداری تأمین خواهد شد. مقادیر دقیق مالی پس از تأیید نهایی توسط سازمان برنامه‌وبودجه مشخص می‌شود.

با تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تزریق دوبرابر اعتبار به پروژه راه‌آهن دورود–خرم‌آباد، امیدها برای شنیدن صدای سوت قطار در خرم‌آباد دوباره زنده شده است؛ صدایی که می‌تواند نویدبخش توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی برای لرستان باشد.