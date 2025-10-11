باشگاه خبرنگاران جوان - وجود خودروهای زیرباری در میدان مرکزی با توجه به حجم قابل توجه تردد در طول شبانه روز در این قطب اقتصادی پایتخت، باعث ایجاد ترافیک در این محدوده شده بود. مشکلی که هر سال وضعیت ترافیکی میدان مرکزی را بدتر میکرد. بررسیهای ابتدایی نشان میداد زمانی که میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران به این محدوده منتقل شد، یک توافق بین سازمانها و ارگانهای متولی مانند اتحادیه، فرمانداری و شهرداری وقت در آن زمان انجام شده بود که صاحبان هر حجره میتوانند حداقل ۲ خودرو باری را در مقابل مجموعه خود پارک کنند و از روی این خودروها بار کشاورزی خود را نیز به فروش برسانند. اما این توافق در طول ۳ دهه اخیر مشکلاتی را برای میدان مرکزی میوه و ترهبار به وجود آورده بود.
موضوعی که سید امیر موسوی به آن نیز اشاره میکند و میگوید: یک حلقه گمشده در میدان مرکزی بابت رفع ترافیک وجود داشت بعد از بررسی که انجام شد؛ به این نتیجه رسیدیم یکسری خودروهایی در میدان مرکزی وجود دارند که به اصطلاح به آنها «خودروهای زیر باری» گفته میشود.
آنطور که مدیر میدان مرکزی میوه و ترهبار عنوان میکند؛ خودروهای زیرباری شامل خودروهایی مانند خاور، نیسان و وانتبار میشود.
به عبارتی این خودروها، خودروهای فرسوده و اسقاطیای هستند و به این دلیل در مقابل حجرهها به صورت دائمی پارک میشوند که از باربند آنها برای خرید و فروش و بار کردن محصولات کشاورزی به عنوان یک حجره کوچک سیار استفاده شود.
به گفته موسوی، خودروهای زیرباری سالها بود که در میدان حضور داشته و بدون اینکه حرکتی کنند از این فضا خارج نمیشدند. به عبارتی حجرهداران فضای بیرونی حجرات خود را به مالکان این خودروها به مدت یکسال اجاره میدادند. رقم اجاره این فضای پارک متفاوت بود و در یک سال درآمد حاصل از این کار به چندصد میلیون تومان نیز میرسید.
بررسیها نشان می دهد، برخی از حجرهداران که اقدام به انجام این کار میکردند به دلیل اینکه میدانستند اجارهدادن فضای جلوی حجرهها غیر قانونی است بدون اینکه قولنامهای بنویسند اقدام به اجاره دادن این فضا به صورت لفظی میکردند تا سندی مبنی بر این تخلف وجود نداشته باشد.
مدیر میدان مرکزی میوه و ترهبار بیان کرد: بعد از تشکیل کارگروه ساماندهی میدان مرکزی مصوبه لازم جهت ساماندهی این خودروها را دریافت کردیم و اکنون پنج مرحله جمعآوری و ساماندهی خودروهای زیرباری با حضور قاضی مستقر در میدان مرکزی، پلیس راهور و کلانتری انجام شده است.
به گفته سید امیر موسوی؛ به عبارتی با دستور قضایی و همراهی پلیس راهور این خودروها به پارکینگی که به این منظور در نظر گرفته شده بود، منتقل شد.
آنچه مسلم است، این است که آمار دقیقی از خودروهای زیرباری در مساحت ۲۷۰ هکتاری میدان مرکزی وجود ندارد. اما به نظر میرسد تعداد کمی از این خودروها در میدان مرکزی باقی مانده است که به زودی ساماندهی میشود.
معاون مدیرعامل سازمان میادین تاکید میکند: اجرای این طرح در رفع مشکلات ترافیکی میدان مرکزی تاثیر بسیار خوبی داشت و یک نظم ترافیکی خوبی را در این مجموعه ایجاد کرده است. مالکان این خودروها برای آزادسازی خودروهای خود از پارکینگ راهور با مراجعه به قاضی میدان و دریافت مجوزی میتوانند خودروهای خود را از پارکینگها خارج کنند. با ثبت مشخصات این خودروها دیگر راهی به داخل میدان میوه و ترهبار ندارند.
با اجرای این طرح بسیاری از حجرهداران نسبت به اجرای آن از سازمان میادین میوه و ترهبار تشکر کردند و با اعلام اجرای آن نیز مالکان بسیاری قبل از اینکه این خودروها به پارکینگ منتقل شوند خودروهای خود را از میدان مرکزی خارج کردند.
منبع: سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران