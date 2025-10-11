استاندار کردستان بر ضرورت اجرای دستور رئیس‌جمهور در زمینه راه‌اندازی شبکه مدیریت محله‌محور تأکید کرد و گفت: محور اصلی اجرای این طرح باید مدیریت در بحران‌ها باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن‌لهونی در جلسه شبکه مدیریت محله‌محور که با حضور دکتر عزتی، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر بر پایه داوطلبان است، این جمعیت ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در زمینه ایجاد شبکه مدیریت محله‌محور دارد.

وی با اشاره به تعیین استان‌های کردستان و همدان به عنوان پایلوت اجرای طرح «شبکه خادم» (خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدین)، افزود: در اجرای شبکه مدیریت محله‌محور می‌توان علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های هلال‌احمر، از توان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای ایجاد هم‌افزایی بهره گرفت.

زره‌تن‌لهونی با تأکید بر نقش مشورتی معتمدین محلات در این شبکه، خاطرنشان کرد: معتمدین در حوزه‌های اجرایی، عمرانی و اقتصادی اختیاراتی نخواهند داشت و نقش آنان بیشتر در جهت ارائه مشورت و همکاری فکری است.

استاندار کردستان در پایان با اشاره به برخی ابهامات موجود در روند اجرای طرح گفت: دستورالعمل این طرح به‌صورت کلی ابلاغ شده است، اما ضروری است تصمیمات و روش‌های اجرایی آن با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط بومی هر منطقه اتخاذ شود.

