صابر کاظمی والیبالیست ایرانی به تیم الریان قطر پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی والیبالیست مطرح ایرانی به تیم والیبال الریان قطر کشور پیوست.

الریان در فصل جدید به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در جام باشگاه‌های جهان حضور خواهد داشت.

 
