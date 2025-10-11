مرحله سوم رقابت‌های جام‌حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران قرعه‌کشی شد. در این مرحله، تیم‌های لیگ یکی کار خود را آغاز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی مرحله سوم جام حذفی، در مرکز ملی فوتبال ایران و با حضور مسئولان برگزاری و همچنین نمایندگان ۳۲ تیم حاضر برگزار شد.

در این مرحله ۱۸ تیم لیگ دسته اول به همراه ۱۴ تیم صعود کرده از مرحله دوم حضور دارند.

براساس قرعه‌کشی، تیم‌ها به شرح زیر به میدان می‌روند:

داماشن گیلان - هور اسپورت ارومیه
شناور سازی قشم - آکادمی بلوچ
نیروی زمینی - فولاد به اهواز
چوکا تالش - استقلال «ب» سیستان و بلوچستان
شهرداری نوشهر - نود ارومیه
کشت و صنعت پادیاب خلخال - پارس جنوبی جم
برق شیراز - صنعت نفت آبادان
شهرداری مریوان - مس کرمان
کیا تهران - آریو اسلامشهر
شهر ارکان البرز ـ مس شهر بابک
نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس
مس سونگون- بعثت کرمانشاه
کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران
اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان
نساجی مازندران ـ شهید قندی یزد
سایپا تهران ـ فرد البرز

نام تیم های میزبان اول آمده است. مسابقات این مرحله، ۸ تا ۱۰ آبان برگزار می‌شود. تیم‌های لیگ برتری از مرحله چهارم وارد جام‌حذفی می‌شوند.

