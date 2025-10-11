باشگاه خبرنگاران جوان - انوشیروان محسنیبندپی روز شنبه ۱۹ مهر در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به نقش حیاتی بازاریابی در تداوم رشد صنعت گردشگری، بر ضرورت حرکت از تبلیغات صرف به سمت «روایتسازی و بازآفرینی تصویر مقصد» تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بازاریابی هوشمند نیازمند بهرهگیری از ظرفیت روایتهای بومی و فرهنگی است، افزود: بحث اصلی ما در حوزه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات است، اما باید از شیوههای سنتی فاصله بگیریم و با اتکا به روایتسازی، هویت و جذابیت مقاصد گردشگری کشور را بهصورت حرفهای و خلاقانه به بازارهای داخلی و بینالمللی معرفی کنیم.
محسنیبندپی گفت: در چارچوب تفاهمنامه همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری مقرر شد ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد که مبلغ آن حدود سه همت برآورد میشود. این اقدام میتواند نقش مهمی در تقویت منابع مالی و اجرای طرحهای زیربنایی در بخش گردشگری ایفا کند.
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: اکنون هفت استان کشور درگیر فعالیتهای گردشگری دریایی هستند و بهمنظور رفع چالشهای موجود، هفته آینده جلسهای با محوریت حل اختلافات میان منابع طبیعی و دستگاههای مرتبط برگزار می شود.
وی درباره موضوع سوخت و فرآوردههای نفتی نیز توضیح داد: رایزنیهایی با شرکت ملی فرآوردههای نفتی انجام شده تا موانع مربوط به تأمین سوخت در مسیر توسعه گردشگری برطرف شود.
محسنیبندپی با تاکید بر ضرورت حمایت از پروژههای فعال گردشگری اظهار داشت: پروژههایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی دارند، مورد بازدید قرار خواهند گرفت و بهرهمندی از تسهیلات حمایتی و سهمیهبندی بانکی برای آنها در دستور کار قرار دارد.
وی تشکیل اتاق فکر مدیریت بحران در گردشگری را از برنامههای آتی این معاونت برشمرد و گفت: درصد هستیم با ایجاد اتاق فکر تخصصی، آموزش نیروی انسانی، تحول مدیریت سنتی به نوین و تمرکز بر بازاریابی مبتنی بر تولید محتوای مؤثر، تابآوری صنعت گردشگری کشور را در برابر شرایط بحرانی افزایش دهیم.
منبع: وزارت میراث فرهنگی