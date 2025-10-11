کارشناس اقتصادی گفت:دور جدید جنگ آمریکا و چین بازار کریپتو را تحت تأثیر قرار داده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: دور جدید جنگ تجاری چین و آمریکا بعد از اینکه تقریباً دو دور کنترل تنش در لندن و ژنو داشتند، تقریباً قابل پیش‌بینی بود. طرفین داشتند خودشان را برای دور اصلی آماده می‌کردند.

وی ادامه داد: فهرست مأموریت‌هایی که چین این بار اعمال کرده، خیلی بیشتر از صرفاً حوزه فلزات کمیاب به نظر می‌رسد. آمریکایی‌ها با توجه به اتفاقاتی که در بازار می‌افتد، ممکن است درباره اینکه تا انتهای سال باید کاهش نرخ بهره را به اندازه شناور داشته باشند، شک داشته باشند.

او بیان کرد: این عدم اطمینان چیزی است که به‌طور جدی در داخل بازار سهام آمریکا خود را نشان می‌دهد و همچنین در بازار کریپتو نگرانی‌های آتی نیز وجود دارد. این مسائل باعث شده که طلا نسبت به بقیه بازارها محکم‌تر باقی بماند.

وی افزود: جنگ تجاری چین و آمریکا در حال ورود به مرحله جدیدی است. نگرانی‌ها در مورد بازارهای مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی در این زمینه به وضوح نمایان است.