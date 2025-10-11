باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ان‌بی‌سی نیوز امروز (شنبه) گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل سرطان پروستات که در ماه مه تشخیص داده شد، تحت پرتودرمانی قرار دارد.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از سخنگوی بایدن نوشت: «به عنوان بخشی از یک برنامه درمانی برای سرطان پروستات، بایدن در حال حاضر تحت پرتودرمانی و هورمون درمانی است.»

رسانه‌ها در ماه مه فاش کردند که رئیس جمهور سابق آمریکا به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا است.

بایدن همچنین ماه گذشته تحت جراحی «موهس» قرار گرفت. جراهی موهس نوعی تکنیک جراحی تخصصی است و برای درمان سرطان پوست استفاده می‌شود.

منبع: رویترز