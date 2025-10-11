فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری خانمی خبر داد که با همسرش وارد مشاجره شده و سپس او را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، اظهار کرد: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در یکی از خیابان‌های شهر شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه ماموران پلیس، مشخص شد که زن و شوهری در منزل به علت اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز ادامه داد: در این درگیری خانم ۳۶ ساله یا استفاده از سلاح سرد (چاقو) همسر ۳۸ ساله خود را از ناحیه گردن به شدت مجروح می‌کند که او پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده، جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: همسر مقتول پس از حضور ماموران در صحنه درگیری چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به جرم ارتکابی اقرار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز به شهروندان توصیه کرد: با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس