باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با برگزاری قرعه کشی هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو که در ۱۶ مهر ماه با حضور نهادهای نظارتی انجام شد طبق اعلام ايران خودرو نتایج اولویت‌بندی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان امشب اعلام می‌شود.

همچنین طبق پیگیری های صورت گرفته ایران خودرو اعلام کرد که‌ با توجه به حجم بالای متقاضیان عادی، نتایج اولویت‌بندی این دسته از متقاضیان نیز حداکثر تا ۷۲ ساعت آینده اعلام و به برگزیدگان اطلاع‌رسانی می‌شود.

طبق روال پیشین نتایج طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز پس از تایید مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

برگزیدگان اولویت‌بندی، به مدت هفت روز کاری از زمان دریافت پیامک و اعلام نتایج مهلت خواهند داشت تا براساس فراخوان صورت گرفته نسبت به مراجعه به سایت فروش، واریز وجه خودرو و انعقاد قرارداد اقدام کنند. در صورت عدم واریز در مهلت مقرر، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.

گفتنی است در این دوره که ۱۱ محصول ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.

براساس این گزارش طبق آخرین آمار‌های ارائه شده در دوره حدود ۶ میلیون نفر بدون باز کردن حساب وکالتی ثبت نام کرده‌اند و قرار است ۷۳ هزار خودرو به برندگان و متقاضیان طرح‌های سه‌گانه این شرکت (طرح عادی، طرح جوانی و طرح فرسوده) اختصاص یابد.

اعلام نتایج به صورت ارسال پیامک برای برگزیدگان و همچنین اعلام در سایت ikcosales ir است.