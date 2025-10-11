باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ گوشی گلکسی M۱۷ دارای رتبه‌بندی مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP۵۴ است، ابعاد آن ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۵ میلی‌متر و وزن آن ۱۹۲ گرم است و توسط گوریلا گلس Victus، یک شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش، محافظت می‌شود.

صفحه نمایش آن ۶.۷ اینچی Super AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۱۱۰۰ نیت بر متر مربع است.

این دستگاه اندروید ۱۵ را با رابط کاربری One UI ۷ اجرا می‌کند، از پردازنده Exynos ۱۳۳۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۸ MP۲، ۴/۶ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن یک دوربین سه‌گانه (۵۰+۵+۲) مگاپیکسلی با یک لنز ماکرو و یک لنز فوق عریض است. دوربین جلوی آن یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی است.

این گوشی مجهز به دو درگاه سیم‌کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، اسکنر اثر انگشت، NFC، GPS و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۲۵ واتی است.

منبع: gsmarena