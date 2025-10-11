محققان کانادایی کشف کرده‌اند که ناخن‌های پای انسان ممکن است کلید تشخیص زودهنگام خطر سرطان ریه ناشی از گاز رادون رادیواکتیو باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ گاز رادون رادیواکتیو یک گاز نامرئی، بی‌رنگ و بی‌بو از خاک به خانه‌ها نفوذ می‌کند و بین ۳ تا ۱۴ درصد از موارد سرطان ریه را تشکیل می‌دهد و آن را به دومین عامل اصلی این سرطان پس از سیگار تبدیل می‌کند.

دانشمندان دانشگاه کلگری در کانادا با تجزیه و تحلیل نمونه‌هایی از ناخن‌های پای افراد، روشی ساده و غیرمنتظره برای اندازه‌گیری میزان قرار گرفتن فرد در معرض رادون در طول سال‌های متمادی کشف کرده‌اند. این کشف می‌تواند به پزشکان در شناسایی افراد در معرض خطر کمک کند.

این مطالعه که توسط بیوشیمیست آرون گودرزی و فیزیکدان مایکل ویسر انجام شده است، توضیح می‌دهد که چگونه ناخن‌های پا به عنوان یک "بایگانی" طبیعی عمل می‌کنند که میزان قرار گرفتن ما در معرض سموم محیطی مانند رادون را ثبت می‌کند.

این روش نوآورانه بر اساس این واقعیت علمی جذاب است که پس از استنشاق گاز رادون، بدن آن را به سرب رادیواکتیو تبدیل می‌کند که سپس آن را در بافت‌های با رشد آهسته مانند ناخن‌ها ذخیره می‌کند. دانشمندان با استفاده از تکنیک‌های اندازه‌گیری دقیق توانستند میزان سرب رادیواکتیو موجود در ناخن‌ها را به طور دقیق تعیین کنند.

محققان توانستند ایزوتوپ سرب-۲۱۰ تولید شده توسط واپاشی رادون را در ۳۹ نمونه از ۵۵ نمونه ناخن مورد تجزیه و تحلیل (۷۱٪) تشخیص دهند. افرادی که به طور متوسط ​​۲۶.۵ سال در خانه‌های خود سطوح بالایی از رادون را استنشاق کرده بودند، به نظر می‌رسید که سطوح بالاتری از این ایزوتوپ را در ناخن‌های پای خود داشتند.

نتایج همچنین نشان داد که این اثر حتی شش سال پس از نقل مکان افراد به مناطق امن‌تر نیز مشهود است. این بدان معناست که ناخن‌های ما سابقه دائمی از قرار گرفتن ما در معرض عوامل محیطی خطرناک را در خود نگه می‌دارند.

این کشف گامی مهم در جهت نجات جان هزاران نفر، به ویژه افراد غیرسیگاری است که می‌توانند بدون اینکه متوجه شوند، به دلیل قرار گرفتن در معرض رادون به سرطان ریه مبتلا شوند.

اکنون یک آزمایش اعتبارسنجی در مقیاس بزرگتر در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که این روش روی جمعیت‌های بزرگتر و متنوع‌تری کار می‌کند. محققان در تلاشند تا ۱۰، ۰۰۰ نفر از ساکنان کانادایی را برای شرکت در آزمایش رادون خانگی و ارائه نمونه‌های ناخن پا برای تجزیه و تحلیل، استخدام کنند.

این مطالعه در مجله Environment International منتشر شده است.

منبع: Science Alert

