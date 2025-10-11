باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی منجر به چاقوخوردگی ۳ نفر در مجاورت یکی از تفرجگاههای سطح شهر، بلافاصله ماموران پلیس در محل حاضر شدند.
او ادامه داد: تحقیقات پلیس نشان از درگیری دسته جمعی داشت که ۳ نفر از عوامل درگیری با سلاح سرد مجروح و سایرین از محل فراری شدهاند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران انتظامی در کمترین زمان، عامل اصلی درگیری که سوابق درگیری و اخلال در نظم عمومی نیز در کارنامه کیفری خود دارد را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه یکی از متهمان مجروح نیز پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان دستگیر شد، تصریح کرد: ۲ نفر از مجروحان در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار دارند.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس