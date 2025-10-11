باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تاکر کارلسون، مجری تلویزیونی و روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی در بیانیه‌ای آتشین، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل اتخاذ سیاست‌های نسل‌کشی، به نابودی آمریکا و رژیم اسرائیل متهم کرد.

کارلسون همچنین اعضای مجلس سنا را به خیانت به ملت خود متهم کرد.

او گفت که آنها منافع (رژیم) اسرائیل را بر منافع مردم آمریکا اولویت می‌دهند و این نشان می‌دهد که تصمیمات کلیدی در واشنگتن نه با میهن‌پرستی، بلکه با لابی‌های قدرتمند هدایت می‌شود.

کارلسون مفسر سیاسی آمریکایی است که سال‌ها مجری یک برنامه گفت‌وگوی سیاسی شبانه در شبکه فاکس نیوز بود. او غالبا دیدگاه‌های محافظه‌کارانه دارد و از طرفداران دونالد ترامپ است.

پیش از کارلسون، چهره‌های برجسته دیگری نیز لابی رژیم اسرائیل در دولت و کنگره آمریکا را نقد کرده‌اند. یکی از مشهورترین آنها «برنی سندرز» سناتور آمریکایی است. او اردیبهشت ماه امسال گروه‌های لابی حامی رژیم اسرائیل به ویژه «آیپک» را متهم کرد که انتقادات دموکرات‌ها از جنگ غزه را با تهدیدات خود خفه می‌کنند.

او در این خصوص گفته بود: «من معتقدم آنچه در غزه می‌گذرد وحشتناک است، ما همین الان که صحبت می‌کنیم، کودکانی را می‌بینیم که از گرسنگی در حال مرگ هستند. اما فکر می‌کنید چرا دموکرات‌های بیشتری در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنند؟» سندرز ادامه داد: «اگر در مورد این موضوع صحبت کنید، گروه‌هایی مانند آیپک شما را به چالش خواهند کشید.»

منبع: قدس نیوز