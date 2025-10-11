فرمانده قرارگاه شهید فرشایی قم گفت: نیرو‌های ارتش و نیروی پدافند و پشتیبانی در شرایط کنونی «در آمادگی کامل» قرار دارند و تجربه جنگ دوازده‌روزه را مبنای ارتقای تدابیر دفاعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -رضا گل‌محمدی با اشاره به عملکرد نیرو‌ها در جنگ دوازده‌روزه گفت: این آمادگی نتیجه برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده است و دشمن نیز از وضعیت نیرو‌های مسلح مطلع است.

پیام فرمانده به ملت و دشمنان

وی با اشاره به اینکه مردم ایران و دشمنان کشور او از ملت شریف ایران خواست همانند گذشته از نیرو‌های مسلح حمایت کنند و گفت: همان‌طور که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس هشت ساله و نیز در جنگ دوازده‌روزه پشتیبان نیرو‌های مسلح بودند، اکنون نیز پشتیبان و دعاگوی فرزندان خود باشند و به موفقیت نیرو‌های مسلح امید داشته باشند.

فرمانده قرارگاه شهید فرشایی قم در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دشمنان گفت: دشمنان بدانند که نیرو‌های مسلح تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در اوج آمادگی هستند و کوچک‌ترین خطا یا اشتباهی با محکم‌ترین پاسخ روبه‌رو خواهد شد.

گل محمدی با ابراز امیدواری از پیروزی و توکل بر خدا افزود: ان‌شاءاللّه پیروزی با نیرو‌های مسلح خواهد بود و در این مرحله آینده شگفتانه‌هایی خواهیم داشت.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: ارتش ، آمادگی دفاعی
سردار شکارچی:
هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ایران را شکست دهد
رئیس سازمان نشرآثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس :
بی توجهی به ثبت خاطرات روحانیت در دوران دفاع مقدس خسارت راهبردی است
دانشنامه مجازی دفاع مقدس در قم معرفی شد
کمبود پارکینگ چالش اصلی هسته مرکزی شهر قم
جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود
۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه نیروگاه قم از چرخه آلودگی خارج شد
برگزاری ۱۵۰ نشست داخلی و خارجی در پاسداشت مقام سیدحسن نصرالله
درخشش شمشیربازان قمی در رقابت‌های چهارجانبه جام شهدای وطن
قم،میزبان همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی، گامی به سوی توسعه و تعالی ایران
قم،میزبان همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی، گامی به سوی توسعه و تعالی ایران
کمبود پارکینگ چالش اصلی هسته مرکزی شهر قم
برگزاری ۱۵۰ نشست داخلی و خارجی در پاسداشت مقام سیدحسن نصرالله
درخشش شمشیربازان قمی در رقابت‌های چهارجانبه جام شهدای وطن
۹۰ هزار لیتر پسماند ویژه نیروگاه قم از چرخه آلودگی خارج شد
جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود
راه‌اندازی ستاد معماری و شهرسازی در حوزه‌های علمیه
درخشش دوچرخه‌سواران قمی در انتخابی تیم ملی BMX