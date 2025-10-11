باشگاه خبرنگاران جوان -رضا گلمحمدی با اشاره به عملکرد نیروها در جنگ دوازدهروزه گفت: این آمادگی نتیجه برنامهریزی و اقدامات انجامشده است و دشمن نیز از وضعیت نیروهای مسلح مطلع است.
پیام فرمانده به ملت و دشمنان
وی با اشاره به اینکه مردم ایران و دشمنان کشور او از ملت شریف ایران خواست همانند گذشته از نیروهای مسلح حمایت کنند و گفت: همانطور که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس هشت ساله و نیز در جنگ دوازدهروزه پشتیبان نیروهای مسلح بودند، اکنون نیز پشتیبان و دعاگوی فرزندان خود باشند و به موفقیت نیروهای مسلح امید داشته باشند.
فرمانده قرارگاه شهید فرشایی قم در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دشمنان گفت: دشمنان بدانند که نیروهای مسلح تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در اوج آمادگی هستند و کوچکترین خطا یا اشتباهی با محکمترین پاسخ روبهرو خواهد شد.
گل محمدی با ابراز امیدواری از پیروزی و توکل بر خدا افزود: انشاءاللّه پیروزی با نیروهای مسلح خواهد بود و در این مرحله آینده شگفتانههایی خواهیم داشت.
منبع:صدا و سیما