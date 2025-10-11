اقدام زیبای رئیس کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور به همراه سرگرد کوهستانی و دیگر همکارانشون در تجلیل از پلیس‌های افتخاری خانم و آقا در هفته فراجا

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته فراجا فرصتی است تا بار دیگر به یاد آوریم که امنیت و آرامش جامعه، مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های بی‌وقفه خانواده بزرگ نیرو‌های انتظامی است چرا که حضور سبزپوشان نیروی انتظامی همانند چتر حمایتی برای مردم کشورمان است. به همین مناسبت در اقدامی زیبا از  پلیس‌های افتخاری نمونه ۱۴۰۴ خانم و آقا که در طول سال زحمات زیادی برای کلانتری ۱۳ قدس کشیده‌اند با اهدای لوح تقدیر و هدایای با ارزش از آنان در محل کلانتری ۱۳ قدس شهرستان نیشابور تجلیل به عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

