پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا ۲۰ مهرماه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ براساس اعلام سازمان حج و زیارت، پیش‌ثبت‌نام سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ از فردا ۲۰ مهرماه به‌صورت غیرحضوری و کاملاً الکترونیکی آغاز خواهد شد.

متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات شخصی خود اقدام کنند و سپس هزینه پیش‌ثبت‌نام را پرداخت نمایند.

در این مرحله، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان که معادل تقریبی نیمی از هزینه‌های سفر است، دریافت می‌شود. این مبلغ برای برنامه‌ریزی و عقد قرارداد‌های اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، تدارک صدور ویزا و سایر خدمات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هزینه نهایی سفر پس از برآورد دقیق هزینه‌های ارزی و ریالی در زمان ثبت‌نام نهایی اعلام خواهد شد.

سازمان حج و زیارت تأکید کرده است که واریز وجه فقط از طریق کارت بانکی شخصی و منطبق با کارت ملی متقاضی انجام شود و ورود به سامانه تنها با شماره تلفن همراه به نام خود فرد امکان‌پذیر است. همچنین داشتن شماره ۱۶ رقمی شبای بانکی جهت ثبت اطلاعات الزامی است.

در صورتی که متقاضی پس از پیش‌ثبت‌نام انصراف دهد، مبلغ واریزی پس از کسر کارمزد نقل‌وانتقال بانکی به حساب شبای اعلام شده بازگردانده خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که گذرنامه متقاضیان باید حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان خواسته است تا برای دریافت آخرین اطلاعیه‌ها و جزئیات بیشتر، منتظر اخبار بعدی باشند.

