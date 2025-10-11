باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ستار هاشمی در نشست با رؤسای دانشکده‌ها، استادان و پژوهشگران دانشگاه شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه، خواستار تبدیل این توانمندی‌ها به پروژه‌های پیشران در حوزه‌هایی، چون فضا، هوش مصنوعی، هوشمندسازی انرژی و کشاورزی هوشمند شد.

او با تأکید بر لزوم همکاری ساختارمند میان دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: دانشگاه شیراز می‌تواند به‌عنوان پایلوت اجرای طرح‌های ملی در حوزه هوشمندسازی انرژی و کشاورزی هوشمند ایفای نقش کند.

هاشمی با اشاره به ماهیت میان‌رشته‌ای صنعت فضایی، ظرفیت دانشگاه شیراز در رشته‌هایی مانند برق، مکانیک، عمران، مواد و بینایی ماشین را ارزشمند دانست و گفت: در صورت تعریف یک پروژه پیشران فضایی در این دانشگاه، بسیاری از دانشکده‌ها می‌توانند در آن مشارکت فعال داشته باشند.

او هدف وزارت ارتباطات را تثبیت حضور کشور در مدار پایین زمین (LEO) و سپس توسعه فعالیت‌ها در مدار‌های بالاتر مطابق با برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف بدون مشارکت دانشگاه‌ها ممکن نیست.

وزیر ارتباطات با تأکید بر تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به محصولات کاربردی، تصریح کرد: در بسیاری از پروژه‌ها، طرف قرارداد باید شرکت‌ها باشند تا امکان پیگیری، نگهداری و تجاری‌سازی فراهم شود.

به گفته ویاو، تعامل مستمر میان اساتید و صنعت و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان، ضامن تداوم و اثربخشی پروژه‌هاست.

هاشمی یکی از اولویت‌های وزارتخانه را اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی دانست و گفت: این طرح با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف انرژی طراحی شده و از سنسور‌ها تا نرم‌افزار‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.

او از دانشگاه شیراز برای طراحی و اجرای راهکار‌های این طرح دعوت به همکاری کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به آغاز پایلوت کشاورزی هوشمند در خوزستان، از آمادگی وزارتخانه برای اجرای نمونه مشابه آن در استان فارس با محوریت دانشگاه شیراز خبر داد و تأکید کرد: این پروژه‌ها باید دارای زمان‌بندی مشخص، برآورد بازگشت سرمایه و پیوست اقتصادی باشند تا قابلیت توسعه و مقیاس‌پذیری پیدا کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت حضور فعال نمایندگان دانشگاه‌ها در جلسات پیگیری در تهران، گفت: فاصله جغرافیایی نباید مانع پیشرفت پروژه‌ها شود و پیگیری میدانی و مستمر می‌تواند روند تصمیم‌سازی و اجرای مصوبات را تسهیل کند.

او با تأکید بر نقش وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه آماده همکاری کامل است، اما باید نگاه‌ها اقتصادی و پایدار باشد تا بخش خصوصی نیز توان ارائه خدمات را حفظ کند.

هاشمی در ادامه به ظرفیت‌های رصدخانه نجوم، توسعه گردشگری علمی و نقش ماهواره‌ها در ارتقای خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: مأموریت‌های فضایی باید در خدمت نیاز‌های مردم و بهبود کیفیت خدمات قرار گیرند. وی همچنین از پیگیری فناوری‌های مرتبط با باتری و انرژی خبر داد که می‌تواند در ارتقای کیفیت ارتباطات مؤثر باشد.

وزیر ارتباطات بر پیگیری مصوبات این نشست تأکید کرد و از مسئولان دانشگاه و نمایندگان وزارتخانه خواست گزارش اقدامات و موانع را برای بررسی در ستاد مرکزی ارسال کنند. وی آمادگی وزارتخانه را برای حمایت از طرح‌های دارای پیوست اقتصادی و فنی اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که پیوند میان دانشگاه و صنعت، «کلید پیشرفت در مسیر دیجیتال کشور» باشد.

علیرضا افشاری‌فر رئیس دانشگاه شیراز نیز با اشاره به تغییرات سریع فناوری، گفت: هیچ جامعه‌ای قادر نیست بدون اتکا به علم و دانش روز مسیر توسعه را با موفقیت طی کند؛ بنابراین ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش‌های اجرایی دولت یک ضرورت راهبردی است.

او با بیان اینکه دانشگاه‌ها در طی سیر تکاملی خود از نهاد آموزشی به نهاد پژوهشی و سپس کارآفرین تغییر کرده‌اند، افزود: دانشگاه‌های ما هم‌اکنون در موقعیتی قرار دارند که علاوه بر تربیت نیروی انسانی و پژوهش‌های هدفمند، موظف به ارائه راهکار برای چالش‌های جامعه هستند؛ به ویژه در حوزه‌هایی مانند محیط زیست و فناوری اطلاعات.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: این انتظارات تنها با ایجاد ارتباط منسجم و سیستمی میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی یا صنعت قابل تحقق است. در کشورهای توسعه‌یافته، دانشگاه‌ها تولید علم و فناوری می‌کنند، صنعت آن را به ثروت تبدیل می‌کند و دولت با سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند.

افشاری‌فر تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما این ارتباط به شکل جدی وجود ندارد. هرچند نمونه‌های موفقی هم وجود دارد، مانند قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها با وزارت نفت در سال ۹۵ که دانشگاه شیراز نیز یکی از طرف‌های آن بود و دستاوردهای قابل توجهی داشته است؛ اما این تجربه به شکل عمومی و سیستماتیک در همه دانشگاه‌ها اجرا نشده است.

او با ابراز امیدواری نسبت به سفر معاونان وزارت ارتباطات به شیراز گفت: امیدواریم این سفرها زمینه‌ساز توسعه و آبادانی استان و همچنین فراهم شدن ارتباط مستمر دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه شیراز، با دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

علم پزشکی بدون فناوری‌های نوین امکان پیشرفت ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با اشاره به شتاب تحولات علمی در جهان گفت: علم پزشکی دانشی است که با سرعت چشمگیر در حال پیشرفت است و بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان بروز کامل ظرفیت‌های آن وجود ندارد.

سید بصیر هاشمی با بیان اینکه ارتباط میان دانشگاه‌ها و بخش‌های اجرایی استان رو به گسترش است، افزود: در ماه‌های اخیر با همراهی تیم مدیریتی جدید، هماهنگی و همکاری دانشگاه‌ها در حال تقویت است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.

او ادامه داد: در حوزه علوم پزشکی، هوش مصنوعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری معاونت فناوری وزارت بهداشت و حمایت دکتر صدر، معاون وزیر، راه‌اندازی شده است. در این مرکز گروهی از اساتید دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی در زمینه‌های پزشکی و مهندسی همکاری می‌کنند و گروه تخصصی هوش مصنوعی نیز در این مجموعه شکل گرفته است که حتی دانشجوی دکتری در این رشته پذیرش می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در گذشته همکاری‌هایی در زمینه‌های تصویربرداری پزشکی و سیستم‌های تکس وجود داشت و امروز نیاز است این تعاملات با تمرکز بیشتر بر فناوری‌های نو گسترش یابد.

او با اشاره به اهمیت نظام ارجاع در نظام سلامت گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در اجرای این نظام، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و مشکلات شبکه ارتباطی است که گاهی باعث نارضایتی مردم می‌شود. امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات و رفع این مشکلات، بتوانیم خدمات نظام ارجاع را با کیفیت بهتری ارائه کنیم.

هاشمی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید با بهره‌گیری از علم روز، نقش مؤثرتری در ارتقای نظام سلامت و توسعه استان ایفا کنند. حضور در چنین نشست‌هایی فرصتی است برای گسترش همکاری و استفاده از ظرفیت علم و فناوری در خدمت مردم.

در ادامه، سرپرست معاونت توسعه و منابع استانداری فارس گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افتخارات بزرگ استان هستند و حضور نخبگان علمی مایه مباهات همه ماست.

علیرضا انصاری با قدردانی از مجموعه دانشگاهیان برای برگزاری این نشست افزود: به‌عنوان کسی که سال‌ها در حوزه اجرایی فعالیت کرده‌ام، همیشه دغدغه فاصله میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را داشته‌ام. متأسفانه هر بخش در محدوده خود فعالیت کرده و ارتباط منسجمی میان این دو نهاد برقرار نبوده است. امروز اما با دیدگاه‌های ارزشمند اساتید، امیدوارتر از همیشه هستم که این مسیر در حال اصلاح است.

او بیان کرد: استانداری فارس آمادگی دارد نقش رابط میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها را از طریق شورای اداری استان ایفا کند تا تعاملات مؤثرتری شکل بگیرد.

انصاری یکی از چالش‌های مهم استان را لزوم تغییر الگوی کشت کشاورزی دانست و گفت: تغییر الگوی کشت یکی از اساسی‌ترین نیازهای استان است که باید با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان دنبال شود. البته به‌دلیل برخی مقاومت‌ها، اجرای این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی و همراهی تدریجی است.

سرپرست معاونت توسعه و منابع استانداری فارس همچنین با اشاره به وضعیت سلامت محصولات کشاورزی افزود: گزارش‌هایی دریافت شده که میزان سموم در برخی محصولات زراعی و باغی استان چند برابر حد مجاز است که موضوعی نگران‌کننده است و باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای تخصصی برای رفع آن اقدام شود.

او در پایان تأکید کرد: اطمینان دارم با ظرفیت علمی موجود در دانشگاه‌های استان و همراهی مدیران اجرایی، می‌توانیم مسیر برون‌رفت از چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار فارس را هموار کنیم.