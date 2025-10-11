باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -ابوالفضل فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو گفت: این حکم قضایی که مربوط به یک مورد ساختوساز غیرمجاز در پلاک ثبتی خسرق از توابع بخش مرکزی بود، با نظارت کارشناسان امور اراضی و همراهی مأموران نیروی انتظامی به اجرا درآمد.
وی با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی این مدیریت است، تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری و ساختوساز در این اراضی، بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، تخلف محسوب شده و با قاطعیت کامل برخورد میشود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از بستر تولید، افزود: اراضی کشاورزی، سرمایههای ملی و پایه اصلی امنیت غذایی کشور هستند؛ نابودی این اراضی، نه تنها تولید را با اختلال مواجه میکند، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی نیز آسیب جدی وارد مینماید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو افزود:این مدیریت با پایش مستمر اراضی و با همراهی مراجع ذیصلاح، با هرگونه تصرف، تفکیک و ساختوساز غیرمجاز در حریم اراضی زراعی و باغی، بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
وی همچنین از کلیه کشاورزان و بهرهبرداران درخواست کرد، پیش از انجام هرگونه اقدام عمرانی یا احداث سازه در زمینهای کشاورزی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی اقدام نمایند تا از پیگرد قانونی و تحمل خسارات مالی جلوگیری شود.