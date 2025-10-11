شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از دانشجویان ایرانی که از دانشگاههای ایتالیا پذیرش تحصیلی گرفتهاند، با مشکل دریافت نوبت برای تحویل مدارک مواجه شدهاند؛ به این معنا که سامانه شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران (ویزامتریک) بدون اطلاع قبلی فعال شده و ۸ روز بعد از فعال شدن و بدون اعلام ظرفیتها یا جزئیات فرایند بسته شده است.
ویزامتریک یک شرکت واسط است که به عنوان نماینده میان متقاضیان و سفارتها عمل میکند و خدماتی مثل دریافت مدارک، انگشتنگاری و ارسال درخواستها را مدیریت میکند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام، ما جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم که از دانشگاههای کشور ایتالیا پذیرش تحصیلی دریافت کردهایم، اما با وجود آمادهسازی کامل مدارک، به دلیل عملکرد غیرشفاف شرکت واسط سفارت ایتالیا در تهران (ویزامتریک) موفق به دریافت وقت بررسی مدارک و ویزا نشدهایم. سامانه وقتدهی این شرکت در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۵ (۳۰ اردیبهشت) بدون هیچ اطلاعرسانی رسمی یا عمومی فعال شد و تنها ۸ روز بعد، بدون اعلام ظرفیتها یا جزئیات فرایند، بسته شد. در نتیجه، بسیاری از متقاضیان واجد شرایط از ثبتنام بازماندند، در حالی که برخی افراد بدون داشتن پذیرش دانشگاه و یا تأیید رسمی یونیورسیتالی و تنها با یک شماره پاسپورت موفق به دریافت وقت شدند. در روند بررسی فرمهای یونیورسیتالی نیز هرچند پرداخت هزینه برای تسریع در بررسی قانونی است، اما تداوم دریافت مبالغ (۳۰۰ و ۶۰۰ یورو) از متقاضیان در شرایطی که ظرفیت بررسیها و صدور ویزا تکمیل شده است، موجب ایجاد نگرانی میان دانشجویان شده است.
با احترام و سپاس، جمعی از دانشجویان ایرانی پذیرفته شده در دانشگاههای ایتالیا (سال تحصیلی ۲۰۲۵_ ۲۰۲۶)
