امروز در نشستی استاندار گیلان با رایزنان بازرگانی ایران در حاشیه کشورهای خلیج فارس به صورت ویدئو کنفرانس آخرین دستاوردهای تولیدی و تجاری بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز نشست رایزنان اقتصادی خلیج فارس و گیلان در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد.‌

در این نشست رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای قطر، عمان، اقلیم کردستان عراق، ترکیه به صورت ویدئو کنفرانس دغدغه ها و پیشنهادت تولیدی و تجاری را ارائه دادند .

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این نشست به ظرفیت های بالای گیلان در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت : با برپایی چنین نشست های ظرفیت های دیگر کشورها شناسایی و زمینه صادرات و تعاملات تجاری فراهم می شود.‌

استاندار گیلان افزود : گیلان با توجه به ظرفیت های بالای در حوزه ریلی ، زمینی و هوایی و با مدیریت می توان توسعه تجاری با دیگر کشورها فراهم را کرد.

حق شناس تصریح کرد : گیلان در بخش مرکبات ، کشاورزی، برنج، تولید مرغ و ... رتبه های برتر را دارد، با افزایش تجارت در این حوزه زمینه رونق اقتصادی در استان فراهم می شود.

وی به ظرفیت بار گیری کشتی در دریای خزر اشاره و تصریح کرد: گیلان توانایی بالایی در بخش تولیدات و صادرات دارد.‌

حق شناس با بیان اینکه گیلان در بسیاری از تولیدات رتبه نخست کشور را دارد، افزود: تولید ۲۰۰ هزار تن مرکبات ، ۲۰۰ هزار تن کیوی از دیگر ظرفیت های تولیدی گیلان شمرده می شود.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه توسعه ارتباط با دیگر کشورها زمینه افزایش صادرات و تجارت محصولات از استان فراهم می شود، خاطر نشان کرد: اطلاعات در این حوزه را فراهم کنید و با ارتباطات تجاری انگیزه تولید نیز افزایش می یابد.‌