باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -میر سردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو گفت: علیرضا خاوری، نماینده استان آذربایجانشرقی از شهرستان اسکو، در مسابقات کشوری «هیت کونگفو و هنرهای رزمی» که در استان کردستان برگزار شد، با کسب مقام سوم و مدال برنز، شایستگی حضور در اردوی تیم ملی را به دست آورد.
وی در ادامه به حضور موفق تیم استان اشاره کرد و افزود: تیم آذربایجانشرقی با سه رزمیکار و یک مربی در این رقابتها حاضر بود که دو رزمیکار از شهرستان اسکو و مربیگری نادر صحرایی، نیز از این شهرستان، در ترکیب این تیم بودند.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو خاطرنشان کرد: یاور تقوی، دیگر نماینده شهرستان اسکو در وزن ۷۸- کیلوگرم، نیز پس از پیروزی در دور اول، در دور دوم شکست خورد و از راهیابی به تیم ملی بازماند