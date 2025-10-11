استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: تأمین نهاده‌های دام و طیور باید به‌ صورت استانی مدیریت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی مشکلات تأمین نهاده‌های دام و طیور که با حضور فعالان بخش خصوصی، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها دامی در سالن جلسات اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت پایداری در تأمین نهاده‌های دامی گفت: لازم است، فرآیند تأمین نهاده‌های دام و طیور به‌صورت استانی مدیریت و اختیار آن به استان‌ها واگذار شود تا مشکلات تأمین و نوسانات بازار کاهش یابد.

رضا رحمانی افزود: تشکل‌های فعال در حوزه دام و طیور و واحد‌های تولیدی باید آمادگی حضور در عرصه واردات و صادرات را داشته باشند تا استان بتواند ضمن تأمین نیاز داخلی، نقش پررنگ‌تری در تأمین گوشت مورد نیاز کشور ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای حفظ تعادل بازار و کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی افزود: هم‌افزایی نهاد‌های اقتصادی و تولیدی می‌تواند زمینه پایداری تولید داخلی، ثبات قیمت‌ها و عرضه را فراهم کند.

نیاز سالانه استان به ۸۷۰ هزار تن نهاده دامی

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز با تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های دامی در استان گفت: نیاز سالانه استان به نهاده‌های دام و طیور حدود ۸۷۰ هزار تن است که شامل ۳۹۰ هزار تن ذرت، ۱۴۰ هزار تن کنجاله سویا و ۳۴۰ هزار تن جو می‌شود.

محمدرضا اصغری افزود: مدیریت واردات و صادرات دام و گوشت قرمز باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری نیرو‌های انتظامی انجام گیرد تا از بروز مشکلات در شبکه توزیع جلوگیری شود.

اصغری با اشاره به وضعیت بازار مرغ استان نیز اظهار کرد: هم‌اکنون تولید و تأمین گوشت مرغ در آذربایجان‌غربی در شرایط پایدار و مطلوب قرار دارد و به وفور در بازار توزیع می‌شود و قیمت این محصول نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر پایین‌تر است.

در این جلسه نمایندگان تشکل‌های واحد‌های دام و طیور به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود از قبیل تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین نهاده، ثبت سفارش سامانه بازارگاه و کمبود نقدینگی پرداختند.

