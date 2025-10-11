رییس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی روزشنبه اظهار کرد: این محدودیت تردد به دلیل حجم بالای ترافیک و بازگشت مسافران از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده است.

وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می شود.

رییس پلیس راه البرز افزود: درزمان حاضر تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.

وی گفت : اکنون ترافیک از سمت مازندران به سمت کرج و تهران در برخی نقاط سنگین است.

کرمی مسافران خواست برای سفر به شهرهای شمالی از محورهای جایگزین استفاده کنند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.

