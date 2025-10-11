باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان با دوئل غول‌های این رشته در حرکت یکصرب دسته فوق‌سنگین (به‌اضافه ۱۱۰ کیلوگرم) به پایان رسید. در این دسته علی داودی و آیت شریفی نمایندگان ایران بودند.

علی داودی دارنده نشان نقره المپیک و نایب قهرمان فوق‌سنگین جهان در این وزن موفق شد، مدال برنز حرکت یکضرب را از آن خود کند. آیت شریفی که پیش از اعزام تیم به رقابت‌های جهانی در تمرینات مصدوم شده بود از رقابت‌ها انصراف داد.

در دسته فوق سنگین لالایان ارمنستانی و گورمیناسیان بحرینی حضور داشتند که مدال نقره ادوار المپیک را در کارنامه دارند.

عملکرد داودی در یکضرب فوق سنگین

علی داودی که با کسب نشان نقره المپیک ۲۰۲۰ توکیو به یکی از مدعیان دسته فوق سنگین تبدیل شده بود در مسابقات جهانی نروژ کار خود را با ۱۹۶ وزنه آغاز کرد، اما در مهار آن ناموفق بود. نایب قهرمان جهان در ادامه با مهار این وزنه به جدول مسابقات وارد شد.

تلاش سوم داودی برای مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی موفقیت آمیز نبود و وی در نهایت با کسب مدال برنز حرکت یکضرب به کار خود پایان داد.

در این حرکت یکضرب این دسته لالایان ارمنستانی به مدال طلا و گورمیناسیان بحرینی نیز به مدال نقره رسید.

رقابت‌های دوضرب این دسته تا دقایقی دیگر برگزار می‌شود.

نتایج پولادمردان ایران در جهانی فورده:

علیرضا معینی مدال طلای یکضرب و نقره مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم

علیرضا نصیری مدال نقره دوضرب و مجموع دسته ۱۱۰ کیلوگرم

علی عالی‌پور مدال نقره یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم

ایلیا صالحی‌پور عنوان ششم دسته ۸۸ کیلوگرم

عبدالله بیرانوند عنوان نهم دسته ۷۹ کیلوگرم

ابوالفضل زارع عنوان دوازدهم دسته ۱۱۰ کیلوگرم