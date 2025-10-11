باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش صنعت پوشاک که با حضور وزیر اقتصاد و کارآفرینان صنعت پوشاک برگزار شد اظهار کرد: وزارت تعاون مسئول اشتغال واحدهای خرد و خانگی است و بر اساس مقررات و وظایف تعیینشده، وظیفه دارد از کارگاههای خانگی و کوچک در حوزه پوشاک حمایت کند تا درآمد و شرایط اقتصادی این زحمتکشان بهبود یابد.
ظرفیت ۸۵ میلیون نفری بازار پوشاک ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت بالای بازار داخلی افزود: کشور ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد و هر فرد حداقل به چهار قطعه پوشاک در سال نیاز دارد. این یعنی یک بازار بزرگ داخلی وجود دارد که اگر برای آن برنامهریزی درستی انجام شود، میتواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد.
او با تأکید بر. این که طی ماههای گذشته و با پیگیری نمایندگان مجلس در استانهای مختلف، از جمله گلستان، یزد و همدان، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک مورد توجه قرار گرفته است خاطرنشان کرد: صنعت پوشاک صنعتی است که بخش پاییندستی آن در اختیار کارگاههای کوچک است، اما سیاستگذاری در سطح کلان به همکاری وزارتخانههای صمت، اقتصاد و تعاون نیاز دارد.
تأمین مالی آسانتر برای کارگاههای کوچک
میدری با اشاره به طرح تأمین مالی واحدهای کوچک اظهار داشت: با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی، نرمافزاری طراحی شده تا تولیدکنندگان خرد بتوانند بهطور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این فرایند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون پرداختها را تضمین میکند و تأمینکننده مواد اولیه نگرانی از بابت دریافت وجه نخواهد داشت.
او با بیان این که با این روش، نرخ تأمین مالی حداقل به نصف کاهش مییابد افزود: با این کار واحدهای خرد به تسهیلات ارزانقیمتتری نسبت به شرایط فعلی دسترسی خواهند داشت. همچنین امکان استفاده از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و تعاون برای خرید تجهیزات اولیه مانند چرخ خیاطی فراهم میشود.
سرشماری ملی تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد تولیدکنندگان خرد و خانگی گفت: برای نخستین بار وزارت کار پرسشنامهای را طراحی کرده و در سامانه وزارتخانه قرار داده است. از امروز همه فعالان خرد پوشاک میتوانند این فرم را تکمیل کنند تا تصویری واقعی از وضعیت تولیدکنندگان در کشور به دست آید. آمار، نخستین گام سیاستگذاری درست است.
ارتقای مهارتها و برنامهریزی توسعهای
میدری با اشاره به آموزش مهارتهای مرتبط با پوشاک در سازمان فنی و حرفهای ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با همکاری انجمن نساجی ایران جلساتی برگزار کرده و محتوای آموزشی مشخص شده است تا مهارتآموزی در این بخش ارتقا یابد. این برنامه بهزودی در سطح ملی اجرا خواهد شد.
او تأکید کرد که برای جهش در صنعت پوشاک، نیازمند یک برنامه توسعهای جامع با مشارکت سه وزارتخانه تعاون، اقتصاد و صمت و همکاری بانکهای عامل و صندوق ضمانت هستیم.
حمایت از عرضه تولیدات داخلی
میدری همچنین از برنامه وزارت تعاون برای حمایت از عرضه مستقیم پوشاک ایرانی خبر داد و گفت: ورزشگاههای کارگری، مراکز سازمان آموزش فنی و حرفهای و فضاهای متعلق به وزارت تعاون میتواند به محل برگزاری نمایشگاههای فصلی پوشاک ایرانی تبدیل شود. این اقدام میتواند تقاضا برای کالاهای داخلی را تقویت کند.
همکاری بینبخشی؛ شرط مقابله با قاچاق و کمبود منابع مالی
وزیر تعاون با اشاره به چالشهای صنعت پوشاک تصریح کرد: این صنعت هماکنون تحت تأثیر قاچاق و کمبود منابع مالی است و بخشی از زنجیره ارزش آن مفقود شده است. با همکاری بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی میتوان این حلقه مفقوده را بازسازی و هزینه تولید را کاهش داد.
میدری نقش نمایندگان مجلس را فراتر از قانونگذاری دانست و اظهار داشت: نمایندگان میتوانند با تسهیلگری، هدایت و اطلاعرسانی در استانهای خود، ظرفیت تولیدکنندگان خرد را فعال کنند و در این مسیر نقش مهمی در پیشبرد طرحهای ملی ایفا کنند.