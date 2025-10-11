مدنی‌زاده از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوار‌های ایرانی به ویژه در دهک‌های پایین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک گفت: یکی از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت به خانوار‌های ایرانی است. 

وی گفت: این طرح با هدف دادن اعتبار به خانوار‌های ایرانی به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی قصد دارد تقاضای اقتصاد را تحریک کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اعتبار ملی می‌تواند به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای موسوم به اس سی اف ی‌تواند متصل شود. 

مدنی زاده گفت: طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال طرح‌های حمایتی و حتی طرح‌های اصلاح قیمت انرژی و یارانه می‌تواند به طرح تامین مالی زنجیره‌ای اتصال پیدا کند.

وزیر اقتصاد از صنعت پوشاک به عنوان لوکوموتیو برای حرکت اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: با تامین مالی زنجیره‌ای هم می‌توانیم به حفظ اشتغال بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمک کنیم.

 وی افزود: بنگاه‌های بزرگ اشتغال زیادی ندارند و عمده اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط به دست می‌آید.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حتی اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بگیرد می‌تواند از طریق طرح اعتبار ملی به دهک‌های پایین کمک کند همچنین ارز ترجیحی و یا یارانه انرژی می‌تواند روی همین بستر طرح تامین مالی زنجیره‌ای قرار گیرد.

مدنی زاده وزیر اقتصاد همچنین گفت: طرح سامانه وسایق صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی همه می‌توانند در اکوسیستم تامین مالی زنجیره‌ای قرار گیرد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: بانکداری سنتی دیگر جواب نمی‌دهد باید به سمت بانکداری مدرن و استفاده از فینتک‌ها حرکت کنیم تا به کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد کمک کند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: زنجیره تامین مالی یکی از مصادیق برقراری عدالت اقتصادی است و تامین مالی غیر تورمی را از طریق کاهش هزینه تامین مالی و کاهش نقدینگی دنبال می‌کند. 

وی گفت: وقتی در یک زنجیره تامین مالی انجام می‌شود و برای سایر حلقه‌های زنجیره این اعتبار منتقل می‌شود و باعث کاهش تقاضای نقدینگی و کاهش فشار بر پایه پولی و کاهش تورم می‌شود.

مدنی زاده همچنین عنوان کرد نگاه زنجیره‌ای به تامین مالی باعث رونق فضای کسب و کار نیز می‌شود و سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند. 

مدنی‌زاده گفت پیش از این بنگاه‌های کوچک و خورده، چون به بانک‌ها دسترسی نداشتند از طریق بازار غیر رسمی تامین مالی می‌کردند که هزینه تامین مالی آنها به شدت افزایش پیدا می‌کرد.

