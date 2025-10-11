وزیر اقتصاد گفت: تامین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق مردمی سازی اقتصاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی زاده، وزیر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی زنجیره‌ای  در بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق مردمی‌سازی اقتصاد است و به نوعی می‌تواند به افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. 

او افزود: نقش تأمین مالی غیرتورمی در این زمینه حائز اهمیت است. این روش با کاهش تقاضای نقدینگی از طریق تزریق یکباره نقدینگی به زنجیره تأمین و چرخش آن در بین بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش تقاضای نقدینگی کمک کند. این کاهش تقاضا به تبع خود منجر به کاهش فشار بر پایه پولی و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: تأمین مالی زنجیره‌ای همچنین هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و به تسهیل دریافت اعتبار توسط فعالان اقتصادی کمک می‌کند. این موضوع در سطح کل صنعت و اقتصاد می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار و افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. 

مدنی زاده در پایان تأکید کرد که با استفاده از این نوع تأمین مالی، می‌توان به نتایج مثبت اقتصادی و اجتماعی دست یافت که در نهایت به نفع تمامی آحاد جامعه خواهد بود.

