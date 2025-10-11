تیم ملی وزنه برداری ایران با کسب ۶ مدال و ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان با پیکارهای دسته فوق‌سنگین در نروژ به پایان رسید. در این دسته علی داودی و آیت شریفی نماینده ایران بودند که شریفی به خاطر مصدومیت از رقابت انصراف داد.

تا پیش از رقابت‌های دسته فوق سنگین علیرضا معینی مدال طلای یکضرب و نقره مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم، علی عالی‌پور مدال نقره یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم، علیرضا معینی مدال‌های نقره حرکت دوضرب و مجموع دسته ۱۱۰ کیلوگرم را برای ایران کسب کرده بودند.

تیم وزنه‌برداری ایران که با ترکیب عبدالله‌ بیرانوند، ایلیا صالحی‌پور، علیرضا معینی، علی عالی‌پور، ابوالفضل زارع، علیرضا معینی، آیت شریفی و علی داودی گام به فورده نروژ گذاشته بود با کسب یک طلا، چهار نقره، یک برنز و ۳۸۸ امتیاز در جایگاه نخست قهرمانی تیمی جهان ایستاد و برای دومین بار قهرمان شد. کره‌شمالی و آمریکا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. هدایت تیم ایران را بهداد سلیمی برعهده دارد.

مدال آوران ایران:

علیرضا معینی یک طلا و یک نقره
علی عالی پور یک نقره
علیرضا نصیری ۲ نقره
علی داودی یک برنز

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در سال ۲۰۱۷ و رقابت‌های جهانی آناهایم آمریکا نخستین عنوان قهرمانی خود را جشن گرفته بود. در ترکیب آن تیم بزرگانی مانند سهراب مرادی، کیانوش رستمی، بهداد سلیمی، سعیدعلی حسینی، سیدایوب موسوی و علی هاشمی حضور داشتند. هدایت تیم ایران در سال ۲۰۱۷ بر عهده محسن بیرانوند بود.

نتایج پولادمردان ایران در جهانی فورده:

علی داودی برنز یکضرب، دسته فوق‌سنگین

آیت شریفی انصراف از رقابت

علیرضا معینی مدال طلای یکضرب و نقره مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم

علیرضا نصیری مدال نقره دوضرب و مجموع دسته ۱۱۰ کیلوگرم

علی عالی‌پور مدال نقره یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم

ایلیا صالحی‌پور عنوان ششم دسته ۸۸ کیلوگرم

عبدالله بیرانوند عنوان نهم دسته ۷۹ کیلوگرم

ابوالفضل زارع عنوان دوازدهم دسته ۱۱۰ کیلوگرم

