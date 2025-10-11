باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه نظامیان صهیونیست طبق توافق آتش‌بس آغاز به عقب‌نشینی کردند، ساکنان فلسطینی با صحنه‌هایی از ویرانی‌های گسترده در منطقه «الکتیبه» در مرکز خان یونس مواجه شدند.

خان یونس در جنوب نوار غزه است و یکی از بزرگ‌ترین شهر‌های این منطقه محسوب می‌شود. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود در جنوب نوار غزه، همواره در مرکز درگیری‌ها و حملات هوایی قرار داشته است.

اکنون تصاویر نشان می‌دهد که زیرساخت‌های این شهر به شدت آسیب دیده و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به تلی از خاکستر تبدیل شده است.

منبع: قدس نیوز