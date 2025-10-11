معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کیفیت کار در اجرای پروژه‌های نهضت ملی استان تهران مطلوب و حتی بالاتر از بسیاری از پروژه‌های عادی و شخصی ساز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست با انبوه سازان و سازندگان مسکن حمایتی استان تهران و در بازدید از پروژه های حمایتی مسکن شهرستان اسلامشهر گفت:باید از ظرفیت انبوه سازان به طور کامل استفاده کنیم و  زمینه‌های لازم برای اتصال انبوه سازان به مردم را فراهم کنیم. اتصال مستقیم سازنده با مردم باعث می شود متقاضی از همان زمان شروع ثبت نام و واریز وجه از وضعیت ساخت و هزینه کردها و ... آشنا بشود و کیفیت کار سازنده را هم گام به گام مشاهده کند.

وی افزود:کیفیت کار در اجرای پروژه های نهضت ملی استان تهران مطلوب است و حتی از بسیاری از پروژه های عادی و شخصی ساز نیز سطح بالاتری دارد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به حمایت از دهک های عضو نهادهای حمایتی ( کمیته امداد و بهزیستی)  باید اجرا و هرگونه مشکل در این مسیر باید حل شود ، اظهار کرد: لازم است این نهادها موضوع تامین و پرداخت سهم آورده متقاضیان تحت حمایت خود را پوشش بدهند.

طاهرخانی تاکید کرد :متقاضیانی که از پروژه ها انصراف می دهند در کمترین زمان ممکن باید سهم اولیه پرداختی خود را دریافت کنند و متقاضیانی که جز دهک های بالاتر هستند و هیچ آورده ای پرداخت نکرده اند باید از پروژه ها حذف بشوند. تنها دهک های پایین در پروژه های حمایتی مسکن، بدون سهم آورده یا با پرداخت اندک سهم آورده فعلا حذف نخواهند شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، مسکن مهر
تبادل نظر
