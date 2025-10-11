وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی واترپلو در آسیا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان در پیامی نایب قهرمانی تیم ملی واترپلو ایران در یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تیم ملی واترپلوی ایران در عرصه‌ی رقابتی ورزش‌های آبی آسیا، ارائه‌گر نمایش قدرت این رشته در قاره کهن بود و با نمایش زیبا و پیروز‌ی‌های مقتدرانه نمادی از پیشرفت این رشته‌ی ورزشی را به بروز و ظهور رساند.

پیروزی در رویارویی با ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی و سپس بازی سخت و نفس‌گیر در فینال که با شکست در ضربات پنالتی مقابل چین رقیب دیرینه در فینال آسیا، عنوان نایب قهرمانی را بدنبال داشت ارزشمند و قابل تقدیر است.

به ملی‌پوشان و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون ورزش‌های آبی و علاقمندان این رشته، کسب عنوان نایب قهرمانی را تبریک می‌گوییم.

امیدواریم مسیر توسعه و پیشرفت واترپلوی ایران، افتخارات قابل توجهی را در آدمه نیز برای ورزش کشور به ارمغان آورد.