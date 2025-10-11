وزارت ورزش و جوانان در پیامی کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی واترپلو در آسیا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان در پیامی نایب قهرمانی تیم ملی واترپلو ایران در یازدهمین دوره قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تیم ملی واترپلوی ایران در عرصه‌ی رقابتی ورزش‌های آبی آسیا، ارائه‌گر نمایش قدرت این رشته در قاره کهن بود و با نمایش زیبا و پیروز‌ی‌های مقتدرانه نمادی از پیشرفت این رشته‌ی ورزشی را به بروز و ظهور رساند.

پیروزی در رویارویی با ژاپن در مرحله نیمه‌نهایی و سپس بازی سخت و نفس‌گیر در فینال که با شکست در ضربات پنالتی مقابل چین رقیب دیرینه در فینال آسیا، عنوان نایب قهرمانی را بدنبال داشت ارزشمند و قابل تقدیر است.

به ملی‌پوشان و کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی فدراسیون ورزش‌های آبی و علاقمندان این رشته، کسب عنوان نایب قهرمانی را تبریک می‌گوییم.
امیدواریم مسیر توسعه و پیشرفت واترپلوی ایران، افتخارات قابل توجهی را در آدمه نیز برای ورزش کشور به ارمغان آورد.

برچسب ها: تیم ملی واترپلو ایران ، وزارت ورزش و جوانان ، واترپلو
خبرهای مرتبط
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
آخرین اخبار
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه