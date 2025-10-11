فرمانده دریابانی میناب از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول ۲ هزار و ۸۰۰ متر در سواحل این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ محسن صبوری زاده گفت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه ای چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه های دریا جاسازی کرده اند.

وی ادامه داد: براساس این گزارش بلافاصله چند اکیپ از گشت های دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله ها را که در زیر ماسه های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده دریابانی میناب اضافه کرد: قاچاقچیان لوله ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی کرده و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می دادند.

وی یادآور شد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۲ هزار و ۸۰۰ متر لوله انتقال سوخت را از زیر ماسه ها بیرون کشیده و منهدم کنند.

لوله کشی حدود سه کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب لو رفت
تجارت سیاه در آسمان جنوب؛ زنده‌گیری پرندگان شکاری هرمزگان
