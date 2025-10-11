نمایندگان ایران در دسته فوق سنگین نتوانستند به رکورد مجموع پیکار‌های دسته فوق سنگین دست پیدا کنند تا آدام لالایان ارمنستانی به خواسته‌اش برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان، با عملکرد نامناسب ناکامی ۲ نماینده ایران در دسته فوق سنگین به پایان رسید. این در حالی است که تیم ایران برای دومین بار در تاریخ، قهرمان شد.

در این دسته قرار بود داودی رقابت نفس گیری با لالایان ارمنستانی و گورمیناسیان بحرینی داشت باشد، اما با سه حرکت خطا در دوضرب، نتوانست رکورد مجموع به نام خود ثبت کند. شریفی هم به خاطر مصدومیت از دور رقابت‌ها انصراف داد.

داودی در نخستین حرکت دوضرب، پشت وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد اما با ۲ چراغ قرمز داوران مواجه شد. او در ادامه نتوانست بر وزنه ۲۴۴ کیلوگرمی غلبه کند.

تلاش سوم ملی‌پوش تهرانی وزنه برداری برای مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی موفقیت آمیز نبود.

در این دسته لالایان ارمنستانی به مدال طلای دوضرب و مجموع جهان رسید و گورمیناسیان به مدال نقره دست پیدا کرد.

