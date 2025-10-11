امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه در مسابقات شنا اوپن همیلتون ابوظبی با ارتقا رکورد ملی این ماده، عنوان قهرمانی را بدست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات اوپن شنا همیلتون که از امروز در ابوظبی آغاز شده است، امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را که پیش از این با زمان ۱ دقیقه و ۴۶ صدم ثانیه بود، شکست.

امیر مطاعی با این رکورد عنوان قهرمانی این ماده را هم بدست آورد.

آراد مهدی‌زاده در این ماده با زمان ۱ دقیقه و ۳۶ صدم ثانیه پس از امیر مطایی در جایگاه دوم قرار گرفت.

این مسابقات به منظور آمادگی تیم اعزامی ایران به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.