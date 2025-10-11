امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه در مسابقات شنا اوپن همیلتون ابوظبی با ارتقا رکورد ملی این ماده، عنوان قهرمانی را بدست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات اوپن شنا همیلتون که از امروز در ابوظبی آغاز شده است، امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را که پیش از این با زمان ۱ دقیقه و ۴۶ صدم ثانیه بود، شکست.

امیر مطاعی با این رکورد عنوان قهرمانی این ماده را هم بدست آورد.

آراد مهدی‌زاده در این ماده با زمان ۱ دقیقه و ۳۶ صدم ثانیه پس از امیر مطایی در جایگاه دوم قرار گرفت.

این مسابقات به منظور آمادگی تیم اعزامی ایران به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

 
 
برچسب ها: شناگر ایرانی ، مسابقات شنا
خبرهای مرتبط
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
نایب قهرمانی شناگر قمی در رقابت‌های کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
آخرین اخبار
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟
میلاد محمدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
قهرمانی اردکان یزد در مسابقات انتخابی اسکیت رولبال
شرط اوسمار برای بازگشت به تیم فوتبال پرسپولیس
اسحاق نیا موفق به کسب ۲ مدال طلای جهان شد/ پایان کار جوانان پاراوزنه‌برداری ایران با ٩ مدال
آمادگی کامل تانزانیا برای دیدار با تیم ملی فوتبال ایران
روس‌ها با شکست ایران یک رکورد را حفظ کردند
پایان کار ملی‌پوشان والیبال ساحلی در قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان
امید به درخشش تیم ملی در جام جهانی به رویا شباهت دارد
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
قلعه نویی: از عملکرد بازیکنانم با وجود باخت برابر روسیه راضی هستم
صعود پنج نماینده ایران به مرحله حذفی کانتندر جوانان تونس
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه