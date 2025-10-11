باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اعلام آتش‌بس و عقب‌نشینی ارتش رژیم اسرائیل از خیابان الرشید و بیشتر مناطق نوار غزه، هزاران نفر از مردم در حال بازگشت به شمال از طریق جاده‌های ویران‌شده هستند.

خیابان الرشید تقریباً در قلب شهر غزه قرار دارد و پیش از جنگ بسیاری از مراکز اداری و تجاری در طول آن ساخته شده بودند.

به گزارش الجزیره، هم‌اکنون ده‌ها هزار فلسطینی در میانه سفر طولانی خود برای بازگشت به خانه هستند.

طارق ابو عزوم، خبرنگار الجزیره می‌گوید کودکان، زنان و سالمندان پیاده به خانه‌های خود بازمی‌گردند و اثاثیه اندک آنها را گاری یا اتوموبیل‌ها با خود حمل می‌کنند. او گفت: «خانواده‌ها چادر‌های موقت خود را برداشتند تا آنها را بر ویرانه‌های خانه قبلی‌شان در شهر غزه مستقر کنند».

آژانس دفاع مدنی غزه امروز اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس تا کنون، ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه در شمال این باریکه رسیده‌اند.

نعیم ایرحیم، در حالی که چادر موقت خود را در ماشینش جمع می‌کرد، به الجزیره گفت: «من به شهر غزه می‌روم، هرچند آنجا هیچ شرایطی برای زندگی وجود ندارد. نه زیرساختی، نه آب شیرین. همه چیز بسیار دشوار است، واقعاً دشوار است، اما ما باید برگردیم.» او گفت: «پسرم شهید شد، همه دخترانم زخمی شدند. با این حال، می‌خواهم برگردم. ما یک چادر برپا خواهیم کرد و در آن زندگی خواهیم کرد، به هر شکلی که ممکن باشد.»

برای بسیاری، بازگشت به شهر غزه به معنای مواجهه با خاکستر است. با این حال، کهلوت خاطرنشان کرد: «نسل‌هاست که فلسطینی‌ها در طول اشغال اسرائیل، مقاومت قابل توجهی نشان داده‌اند. هر قدم عقب‌نشینی فقط یک بازگشت نیست، بلکه عملی از سر پایداری و امید است.»

منبع: الجزیره