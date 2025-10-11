معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت گفت: از ابتدای امسال تاکنون فقط ۵۷ میلیارد تومان مشوق های صادراتی تامین شده است.

امیر روشنبخش قنبری روز شنبه در آستانه بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات در نشست خبری اظهار داشت: آمارها نشان میدهد که نتوانستهایم میزان این مشوقها را به اندازه کافی افزایش دهیم. از مجموع مبلغ اختصاص یافته، تنها ۵۷ میلیارد تومان تأمین شده است و تلاش بر این است که بتوان این رقم را افزایش دهیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل مشوقهای صادراتی به میزان یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان محقق شد. به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، بودجهای معادل یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأیید و محقق شده است. همچنین، قرار است ۲۳۰ میلیارد تومان میلیارد تومان دیگر جذب و اختصاص یابد تا این مبلغ به صورت کامل در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
روشن بخش ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵، چهار هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم که برنامه های مختلف و اهداف اصلی برای محقق کردن این مبلغ تعیین شده است.
وی با بیان اینکه مشوقها میتواند نقش مهمی در افزایش رقابتپذیری و انگیزه صادرکنندگان داشته باشد، گفت: در جدول و توافقنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه امضا شده است، مبلغ مشوق های صادراتی در سه سال متوالی ثابت نگه داشته شده است. این در حالی است که در همه سالها، دولت بر توسعه و رشد این حوزه تمرکز داشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: باید در حوزه زیرساخت ها و مشوق ها اقدامات ساختاری و عملیاتی انجام دهیم تا انگیزه تجارت افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه ۳۸ مرکز تجاری و بازرگانی ایرانی در جهان داریم گفت: اکنون درخواست ها در خصوص مراکز داریم که در کمیته مربوطه بررسی می کنیم.
روشن بخش قنبری اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت و تجارت الکترونیک کمیته ای تشکیل داده است تا به توسعه توانمندی های واحدهای کوچک و متوسط در عرصه تولید و صادرات بپردازیم و آنها را در عرصه تجارت جهانی توانمند کنیم.