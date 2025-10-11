باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌ودومین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در بخش مردان (گرامیداشت هفته تربیت بدنی) با حضور ورزشکاران ۳۲ تیم در جزیره کیش برگزار شد. شرکت کنندگان در این رقابت‌ها طی دو روز در دو بخش استخری و ساحلی با هم به رقابت پرداختند.

رقابت‌های بخش استخری در استخر المپیک و در مواد ۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)، ۴ در ۵۰ متر مانع (تیمی)، پرتاب طناب (تیمی)، ۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)، ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)، ۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی) و ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی) برگزار شد.

رقابت‌های بخش ساحلی نیز در پلاژ آقایان و در مواد ۹۰ متر سرعت (انفرادی)، پرچم در ساحل (انفرادی)، ۴ در ۹۰ متر سرعت (امدادی) برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم استان البرز با ۲۶۱ امتیاز در رده نخست ایستاد. فارس با ۲۰۴ امتیاز دوم شد و تیم استان تهران نیز با ۱۶۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

نفرات برتر مواد به شرح ذیل معرفی شدند:

(بخش استخری)



۲۰۰ متر با مانع:

۱-آرین صلواتی(کردستان)

۲- ماهان گرشاسبی(البرز)

۳- امیرحسین فلاح (آذربایجان شرقی)



۴ در ۵۰ متر با مانع امدادی

۱-ماهان گرشاسبی، مهدی نماینده کار،امیرحسین بیک محمدی و کسری میرسمیعی (البرز)

۲- یاسین قنبرزاده، محسن مهمان نواز، مرتضی حسینی و محمد مهمان نواز (خراسان رضوی)

۳-آرش آستانه، سهیل جوانمردی، دانیال حاصلی و امیرارسلان زارعی (فارس)

پرتاب طناب:

۱- مهدی نماینده کار و امیرحسین بیک محمدی (البرز)

۲- امیرمهدی امینی و محمد مهدی کاشفی حلیم (اصفهان)

۳- فرزین امامی و محمد شمس(خوزستان)

۵۰متر ترکیبی :

۱- امیرارسلان زارع (فارس)

۲-سید کسری میرسمیعی(البرز)

۳-پوریا رسایی(تهران)

۱۰۰متر حمل آدمک با فین :

۱-امیرمحمد کاظمی(مازندران)

۲-امیرحسین بیک محمدی(البرز)

۳-مهدی نماینده کار (البرز)



۵۰متر حمل آدمک :

۱-سید کسری میرسمیعی(البرز)

۱-پوریا رسایی(تهران)

۱-یاسین قنبرزاده(خراسان رضوی)

۴در ۲۵ متر حمل آدمک امدادی:

۱-سامان سپیددست ، پارسا بیات ، رادمان باقری و پوریا رسایی(تهران)

۲-امیرارسلان زارعی ، سهیل جوانمردی، آرش آستانه و دانیال حاصلی(فارس)

۳-مسیح عالی پور ، مسیح فتاحی ، محمدرضا صادقی و امیرعلی رشیدی(چهارمحال و بختیاری)



(بخش ساحلی)

۹۰متر سرعت :

۱-فرزین زیرک (گیلان)

۲-امیرحسین عزیزی همامی(اصفهان)

۳-امیررضا معینی پور(لرستان)



پرچم در ساحل :

۱-حسین نصیری(البرز)

۲-حجت نخعی(کرمان)

۳-فرزین زیرک(گیلان)



۴ در ۹۰متر سرعت :

۱-محمد عبدشهری ، علی لطفی ، امیرحسین عزیزی و مهدی کاشفی(اصفهان)

۲-محمدرضا رحیمی، احد رفعتی ، میلاد سراوندی و سجاد زارع(لرستان)

۳-عبدالرضا زارعی ، محمدرضا پیرحاجی ،جاوید جوانبخت و عبدالرحمان چاکری(منطقه آزاد کیش)