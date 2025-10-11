۵۴ هزار تن گندم، ۳۸۰۰ تن کلزا؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی لرستان ادامه دارد

مدیرکل تعاون روستایی لرستان از ادامه برنامه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استان خبر داد و اعلام کرد که در شش ماه اول سال جاری، ۵۴ هزار تن گندم و ۳۸۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است. این اقدام بخشی از حمایت گسترده استان از تولیدکنندگان و پایداری تولید است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غلامعلی فتحی، مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت:شبکه تعاون روستایی استان علاوه بر خرید تضمینی گندم و کلزا، ۱۷ تن دانه روغنی کاملینا نیز در همین مدت خریداری کرده است.

وی افزود که هدف از این اقدامات، تضمین امنیت مالی کشاورزان و حمایت از تولید پایدار محصولات است.

توزیع نهاده‌ها، کود و سموم ادامه دارد

فتحی همچنین با اشاره به توزیع نهاده‌های تولید و کود گفت:در شش ماه نخست سال جاری ۷۴ هزار تن نهاده دامی و بیش از ۲۲۰۰ تن کود شیمیایی از انواع آلی، زیستی و ریزمغذی میان کشاورزان توزیع شده است.

او اضافه کرد که ۶۰۰ تن بذر اصلاح‌شده خریداری، تولید و فرآوری شده و همچنین پنج هزار کیلوگرم سموم شیمیایی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است تا امنیت تولید در مزارع و باغات استان افزایش یابد.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان تصریح کرد:این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی استان و تقویت زنجیره تولید محصولات کشاورزی انجام می‌شود و تلاش ما بر این است که کشاورزان با اطمینان خاطر به تولید ادامه دهند.

فتحی افزود که شبکه تعاون روستایی استان با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی دقیقی برای خرید تضمینی و توزیع نهاده‌ها دارد تا محصولات کشاورزان با قیمت عادلانه و در زمان مناسب خریداری شود.

نگاه به آینده؛ پایداری تولید و امنیت غذایی

فتحی در پایان اظهار داشت:توزیع نهاده‌ها، کود و سموم، همراه با خرید تضمینی محصولات، نه تنها به بهبود درآمد کشاورزان کمک می‌کند بلکه امنیت غذایی استان و کشور را نیز تضمین می‌کند.

 

