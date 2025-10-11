وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمان جهان جهان در نروژ را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرزندان ایران در نبرد با پولاد سرد، عرصه‌ی رقابتی جهانی وزنه‌برداری در فورده نروژ را به نشانی واضح از عزت و اقتدار وزنه‌برداری ایران تبدیل کردند و با یک نشان طلا، چهار نقره و یک برنز، قهرمانی دنیا را برای دومین بار در قالب ترکیبی جوان، رقم زدند تا طنین سرود ایران عزیز و اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان بار دیگر غرور و نشاط برای ملت سرافراز ایران به ارمغان آورد.

به مدال آوران، کادرفنی و سرپرستی و کادر مدیریتی فدراسیون تبربک می‌گویم و امید و انتظار دارم که مسیر پرافتخار وزنه‌برداری که با جوانگرایی روشن شده است، پرشتاب‌تر از همیشه، عزت آفرینی در بازی‌های آسیایی ناگویا و باری‌های المپیک لس‌آنجلس را هم نشانه بگیرد.

