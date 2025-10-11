متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در اولین سفر رسمی خود به هند، با بازدید از دارالعلوم دیوبند و دیدار با مقامات هندی، آینده روابط دو کشور را "روشن" توصیف و از اعزام دیپلمات‌های جدید به دهلی نو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در اولین سفر یک مقام ارشد این گروه به هند پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، از دارالعلوم دیوبند بازدید کرد.

این سفر شش‌روزه که شامل دیدار با وزیر خارجه هند در دهلی نو نیز بود، گامی مهم در راستای تلاش‌های هند برای ایجاد روابط کاری با طالبان ارزیابی می‌شود؛ اگرچه هند همچون بسیاری از کشورهای جهان، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

متقی در این بازدید که با استقبال پرشور با بارش گل همراه بود، از استقبال گرم علمای دیوبند و مردم منطقه تقدیر کرد و دارالعلوم دیوبند را یک مرکز بزرگ برای جهان اسلام خواند. وی ابراز امیدواری کرد که دانشجویان دینی افغانستان برای تحصیل به این حوزه علمیه بیایند و آینده روابط هند و افغانستان را روشن توصیف کرد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: «ما دیپلمات‌های جدیدی خواهیم فرستاد و امیدوارم شما مردم نیز به کابل سفر کنید. از نحوه استقبال من در دهلی، امیدوار به روابط قوی‌تر در آینده هستم.»

او روز پیش از این بازدید نیز اعلام کرده بود که کابل به زودی دیپلمات‌های خود را به هند اعزام خواهد کرد و تأکید کرد که طالبان اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. وی همچنین پیشنهاد همکاری برای رفع موانع توسعه بندر چابهار در ایران را داده بود.

دارالعلوم دیوبند، یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین حوزه‌های علمیه اهل سنت در شبه قاره هند است که در سده نوزدهم میلادی تأسیس شد. این نهاد آموزشی هزاران طلبه را در خود جای داده و دوره‌های تخصصی در علوم اسلامی ارائه می‌دهد. ارتباط تاریخی و فکری بین این نهاد و جنبش‌های اسلامی در افغانستان و پاکستان، از جمله طالبان، از دیرباز وجود داشته و بسیاری از رهبران طالبان در مدارس دینی وابسته به این مکتب تحصیل کرده‌اند.

این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که هر دو کشور هند و افغانستان روابط سردی با پاکستان دارند و مسائلی مانند تروریسم مرزی باعث تنش شده است.

