هشدار کابل به اسلام آباد؛ به متجاوزین پاسخی پشیمان کننده می دهیم

در پی ادعای نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان،مقامات ارشد طالبان با انتشار پیام‌هایی تند در شبکه ایکس، هشدار دادند که اسلام‌آباد باید به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد و در غیر این صورت، با "گزینه‌های متعدد پاسخ" مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مقام‌های طالبان با هشدار به پاکستان بر احترام به تمامیت ارضی افغانستان تأکید کردند.

 محمد نعیم وردک، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، در واکنش به حملات مرزی در پست ایکس خود هشدار داد: «مقامات پاکستانی باید به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند و صبر مردم افغانستان را آزمایش نکنند.» وی افزود افغانستان گزینه‌های متعددی برای مقابله با پاکستان دارد و در صورت به کارگیری این گزینه‌ها، مقامات پاکستانی پشیمان خواهند شد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در سفر به هند با لحنی مشابه گفت: «شجاعت افغان‌ها را آزمایش نکنید. اگر کسی بخواهد از مسیر زور وارد شود، باید از سرنوشت شوروی، آمریکا و ناتو عبرت بگیرد.» وی حمله به خاک افغانستان را نقض حاکمیت ملی دانست و بر ضرورت شکل‌گیری روابط با همسایگان بر اساس احترام متقابل تأکید کرد.

وزارت دفاع طالبان نیز در بیانیه‌ای در ایکس، پاکستان را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد و هشدار داد چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد. در این بیانیه ادعا شده که این نخستین بار است که آسمان کابل هدف حمله هوایی از سوی پاکستان قرار گرفته است.

در مقابل، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در پستی در ایکس هشدار داد: «اگر عناصر تروریستی از خاک افغانستان وارد پاکستان شوند و خون بریزند، پاسخ ما ورود به خاک افغانستان خواهد بود. این حق دفاع مشروع ماست.» وی افزود که تا امروز هیچ تضمینی از طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان دریافت نکرده‌اند.

احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، نیز در نشست خبری جمعه گفت: «برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی پاکستان، هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد.»

برچسب ها: وزارت خارجه طالبان ، حمله پاکستان به افغانستان ، کابل
