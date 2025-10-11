باشگاه خبرنگاران جوان - علی داوودی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان بعد از کسب مدال برنز یک ضرب مسابقات قهرمانی جهان گفت: اهل بهانه گیری نیستم و امروز خوب کار نکردم. کتفم درد گرفت و قسمت نبود که مدال مجموع را به دست بیاورم. قهرمانی تیمی را تبریک می‌گویم و به دلیل اینکه از نظر شخصی عملکرد خوبی نداشتم از تمام مردم ایران عذرخواهی می‌کنم.

او ادامه داد: در یک‌سال گذشته تلاش زیادی کردیم و از تمام عزیزانی که به من کمک کردند، تشکر می‌کنم. هنوز نمی‌دانم چرا کتفم درد شدیدی گرفت. چند روز گذشته هم ۷ تا ۸ کیلو وزن کم کردم. امیدوارم در آینده بتوانم جبران کنم.